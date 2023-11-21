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歐洲科技追落後 突破保守求轉型

評論 2023/11/21

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如果將歐洲視為一個整體，經濟體量其實不細，截至2022年，歐盟連同英國的國民生產總值（GDP）是19.8萬億美元，而美國GDP是25萬億美元。歐美文化上同源，很多美國人都是歐洲移民後裔，但說到科技產業，歐洲卻是遠遠落後，以市值計，全球最大的10間科企，8間來自美國，餘下兩間是騰訊和台積電，歐洲一家也沒有。

全球首場人工智能（AI）安全峰會早前在英國舉行，但其實英國，甚至整個歐洲的AI產業，都不見特別拿得出手的成果。

全球10大科企 歐洲無一上榜

紅遍全球的AI聊天機器人ChatGPT，是美企OpenAI的產品，而ChatGPT這類大型言語模型（LLM）的核心技術Transformer，是由Google的團隊所研發。事實上，熱門的科技產品，歐洲幾乎全數直接使用美國貨，例如Facebook、YouTube、Google等，自家品牌遠遠比不上。

Facebook、YouTube崛起的這一波科技浪潮，歐洲可謂完美地錯過了。外間普遍認為下一波科技浪潮是AI，但歐洲在這方面形勢也不理想，報道指，由歐洲AI企業HuggingFace所研發、被稱為歐版ChatGPT的Bloom，集團行政總裁德朗格（Clement Delangue）已決定改到美國發展。

歐洲本身的教育其實不差，有很多出名的大學和研究機構，之所以落後，最主要原因是保守。美國的金融業相對願意冒險，有很多創投，肯投資高風險項目，又有矽谷銀行（Silicon Valley Bank）這類專門為科企服務的金融企業，經過十多年量化寬鬆，極低的資金成本，加上企業家精神，壯大了Tesla、Meta等巨型企業。

這些企業長大後，願意投放資源於長綫研發上，為ChatGPT這類項目遮風擋雨，形成良性循環，Google母企Alphabet及微軟（Microsoft）正是全球最揼本研究的企業，2021年開支分別為300億及230億美元。

歐洲保守風氣，與制度有關。企業要轉型，往往意味人事變動，裁走技術、資歷無法適應新業務的人員。曾在法國科企Atos當高管的科斯特（Olivier Coste）指出，在歐洲，企業轉型非常昂貴，要付很多錢才能解僱工程師，導致企業不敢冒險推動高機會失敗的計劃。美國情況則完全不同，人員新陳代謝較迅速，早前美國科企就出現裁員潮。

制度不敢求變 拖累經濟增長

不敢求變後果嚴重，尤其在變化多端的科技業，微軟由於推動雲計算業務及時，為集團增添成長動力，2017年以來股價升近5倍，集團在AI的投資也取得豐碩成果。相反，來不及轉身的Atos，2017年的股價曾高達逾100歐元，現在只剩不到7歐元。

科技進展步伐緩慢的後果，便是經濟發展慢人一步。按歐洲智庫Bruegel資料，以美元計，歐盟2008年的GDP總量是高過美國的，如今則是相反。回看美國超越歐洲的這10多年間，美國最重要的變化，無疑是科技起飛，矽谷科企的蓬勃發展，成為美國經濟的重要增長引擎。

經濟的增長，歸根究柢，只有3個來源：一、人口增長，二、天然資源，三、科技發展。歐美的人口都在老化，地球資源也已開發到一定地步，首兩項已經難以繼續依賴，未來的增長泉源必然是科技，尤其AI帶來的變化，將是工業革命級別。若果歐洲在這方面不急起直追，再次把握不住世界變化，影響力勢進一步衰落。

AI安全監管嚴 妨礙企業發展

惟歐洲政府最重視的，似乎不是追落後，助行業發展，反而想先完善監管。目前中國、美國、歐洲都試圖推動AI監管框架，當中以歐洲的監管思路最為嚴。AI仍未發展成熟，但歐盟已擔心AI引伸的安全問題，如化學武器製造方法等危險資訊、耗電量等問題，歐式監管，恐妨礙培育出強大的歐洲AI企業。

全球首場人工智能安全峰會早前在英國舉行，但其實英國，甚至整個歐洲的AI產業，都不見特別拿得出手的成果。（路透社資料圖片）

撰文 : 林建忠

欄名 : 中外廣角鏡

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