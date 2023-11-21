金融峰會 對香港未來投下信心票

第二屆「國際金融領袖投資峰會」近日在香港舉行，今屆峰會主題為「駕馭複雜的環境」，多達300名來自全球頂尖金融機構的董事長或行政總裁滙聚香江，比去年增加約50%，內地三大監管部門的副手亦親臨香港，包括中國人民銀行副行長張青松、中國金融監督管理總局副局長肖遠企、中國證券監督管理委員會副主席王建軍。

內地新發展格局 為港締新機遇

國務院副總理何立峰作開幕主題演講時坦言，國家貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，必將為香港發展創造新的歷史機遇。筆者認為，今次峰會意義重大，這是對擁有「一國兩制」制度優勢表示支持，既是「一帶一路」的參與者的信賴，對香港的未來、對大灣區的未來，以及對中國的未來投下信心票。

何立峰副總理對香港未來發展方向提出三點建議：第一、着力加強自身建設，進一步提升影響力；第二、繼續保持國際化的特色，進一步拓展朋友圈；第三、主動適應市場變化，進一步融入國家發展大局。希望金融界抓住機遇，推動香港國際金融中心邁上新的台階。

港商應推動一帶一路 互利共贏

筆者認為，香港作為實行「一國兩制」的國際大都會，擁有着「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在環球金融貿易中擔當重要角色。無論是內地企業透過香港「走出去」，或是海外商界經香港開拓粵港澳大灣區市場，香港都一直善用「中介人」角色優勢，香港商界應全力把握好作為國際金融、航運、貿易中心的地位，從四方面推動「一帶一路」地方合作，實現互利共贏，包括積極融入國家發展大局，謀劃和推進國家整體發展戰略時充分發揮香港的作用。

港爭取加入RCEP 聯繫內地東盟

李家超特首又在峰會主論壇演講指出，今日的世界比以往任何時候都更加複雜和具挑戰性，香港是自由開放的經濟體，很難不受全球經濟逆風影響；惟香港在「一國兩制」架構下，實施與全球許多主要金融中心一樣的普通法，是中國唯一的普通法司法管轄區，加上香港是內地與國際市場之間的門戶和全球資金流動的渠道，增強了香港作為國際金融中心的獨特優勢。

面對風高浪急的國際形勢，以及內外諸多風險挑戰，我們國家去年各項發展依然取得舉世矚目的成績，今年更是全面貫徹二十大精神的開局之年，香港各界應把握國家發展大勢和機遇，全面對接、融入國家戰略，香港也預期於2023年加入RCEP，香港可以積極發展「RCEP投資貿易促進中心」，發揮香港金融、專業服務、人才及創科方面的特長，加強香港跟RCEP成員的對接，並在大灣區範圍內定期舉辦展覽會、推介會等活動，以加強各國的認識與交流，成為聯繫和促進內地與東盟合作的橋頭堡，就正如何立峰副總理揭示香港需要進一步拓展朋友圈。

對於着力加強香港自身建設，進一步提升影響力。筆者認為，為配合香港未來應加大發展及持續增長的創科需求，科技園公司積極聯繫深港兩地，加強跨境交流，支援全球科技企業及人才「引進來、走出去」，開拓內地、進軍海外市場。創新科技發展和新工業化除了能夠為本地企業帶來機遇，亦為香港帶來許多好處。

首先，可以促進經濟多元化，減輕對傳統產業的依賴。過去，香港主要以金融和工商業服務作為主要支柱產業，而新的科技領域和新興產業的發展將為香港帶來更多增長和就業機會。同時，這也將提升香港在全球創新科技領域的地位，吸引更多國際企業和投資者來港發展。

▲ 「國際金融領袖投資峰會」近日在香港舉行，國務院副總理何立峰作開幕主題演講時坦言，國家貫徹新發展理念，必將為香港發展創造新的歷史機遇。（資料圖片）