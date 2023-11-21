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「ChatGPT之父」突被炒 原因撲朔迷離

評論 2023/11/21

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美國矽谷上周五（11月17日）傳來震撼全球創科界的消息，開發人工智能系統ChatGPT的OpenAI公司內部出現大地震，公司的聯合創始人及首席執行官，有「ChatGPT之父」之稱的阿爾特曼（Sam Altman）突然遭董事會開除。

Open AI在聲明中表示，阿爾特曼和公司董事會「溝通時並不一貫坦誠」，董事會不再相信他能繼續領導公司，因此將他解僱。

不久之後，另一位OpenAI聯合創辦人兼執行長、董事會主席布羅克曼（Greg Brockman）也自動辭職，選擇與阿爾特曼一同離開OpenAI。繼而另外3名OpenAI高級研究人員，包括研究主管、評估人工智能潛在風險的團隊的負責人及1名資深研究員也向公司請辭。

微軟回應 被指「此地無銀三百両」

有科技經濟專家認為，他們突然離任不但只對OpenAI公司本身，也對整個人工智能行業的未來帶來不確定性。

聲明中指出「溝通」出現問題，但阿爾特曼被炒的箇中原因還是撲朔迷離，業界對此議論紛紛。消息一出，OpenAI的投資者之一微軟便向傳媒解釋它們沒有代表在董事會，因此沒有參與董事會解僱阿爾特曼的決定。

然而此話卻引來坊間諸多猜測，微軟主動解釋也難脫「此地無銀三百両」之嫌。微軟雖非董事會一員，但其對OpenAI的巨額投資必然對該公司的行事決策有一定的影響力。因此，有人質疑微軟畢竟是商業機構，在商言商，可能因為投入ChatGPT的研究所費不菲，而相關的投資報酬率（Return On Investment，ROI）並不理想，所以要求OpenAI換帥。

依賴高效能AI芯片 成本高昂

上述傳言是否屬實還有待證實，但ChatGPT的研究費用高昂是不爭的事實。最近，英國分析公司CCS Insight發布最新報告，預測2024年「生成式人工智能」（GenAI，ChatGPT的背後引擎）熱潮將逐漸減退，原因是運行及維護此技術的成本過高、以及相關審查法案將會出現。生成式人工智能模型需依賴高效能的AI芯片來維持運作，因此愈來愈多公司研發自己的AI芯片，但成本非常高。對大型企業而言或許還能應付，但對於中小型企業，這技術實在太昂貴，難以承擔。

再者，全球虛假資訊氾濫，引發世界各地安全風險，「生成式人工智能」近期已是「造謠者」的核心技術，因此不少國家正思考如何去進行監管。例如，歐盟目前已如火如荼地制定人工智能法案；據《CNBC》報道，其中包括若公司欲公布與大型語言模型相關的「生成式人工智能」工具（如ChatGPT），都需先進行獨立審查。此舉將會大大增加開發者的成本，窒礙技術的持續發展。

另外，有自稱OpenAI高層的網民留言指，阿爾特曼在沉重的經濟、個人聲譽的雙重壓力之下欲盡快把公司研發最先進版本的ChatGPT投入市場應用，從而吸引更多投資者參與OpenAI研究項目。可是董事會卻持不同意見，認為阿爾特曼的做法偏離公司「非營利性」及「實現安全的通用人工智能（AGI），使其有益於人類」的核心宗旨，因為屢勸不爽而構成雙方之間的溝通壁疊，因此決定把他解僱。

科研與商業市場 價值觀對立

若然此話屬實的話，筆者認為OpenAI值得科學家尊重，董事會不忘初衷，穩守公司核心價值觀，堅持科學研究、人民福祉至尚，不為「五斗米折腰」，在今天科技產業界急功近利的市場氛圍之下，此舉非常之難能可貴。

無論是企業或個人引發OpenAI大地震，原因似乎都是與ChatGPT的成本效應息息相關。在資本主義社會中，基礎科研與商業市場運作往往是對立的，兩者的價值觀南轅北轍，在是次事件中再一呈現。

今天世界正處於第四次（AI）工業革命，而這問題尤其明顯及嚴重。「數據是皇者」、超昂貴的運算能力、嚴謹的監管等運作條件均不利通用人工智能的普及化，最終人工智能技術難免會被大型企業控制，讓世界形成更加嚴重的「窮者愈窮，富者愈富」的馬太效應。

Open AI指有「ChatGPT之父」之稱阿爾特曼與公司董事會「溝通時並不一貫坦誠」，董事會不再相信他能繼續領導公司，因此將他解僱。（法新社資料圖片）

撰文 : 黃錦輝 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

欄名 : 評論

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