香港測量師學會年度晚宴2023 培育年青一代測量師 帶動粵港澳繁榮興盛

香港測量師學會邁向創會40周年，今年周年晚宴亦特別移師至香港會議展覽中心舉行，超過760位業界精英及嘉賓齊聚參與，盛況空前。香港測量師學會副會長暨晚宴籌備委員會主席温偉明測量師表示：「今年周年晚宴創出新紀錄，筵開64席，我們喜見會員及嘉賓們能聚首一堂，政府官員、學者、議員、建築業界及海外機構亦有代表出席。我們特別邀到香港特別行政區行政會議非官守議員召集人、香港立法會議員葉劉淑儀女士，大紫荊勳賢，GBS，JP作為大會主禮嘉賓，席上大家圍繞今年周年晚宴主題『青年興 • 則香港興 灣區盛 • 則測量盛』互相交流，研策促進及推動行業發展，同時回顧學會過去一年努力的成果，期盼會務發展再創高峰。是次同年晚宴得以圓滿進行，要特別感謝學會六大專業組別及青年組的成員，他們花了不少時間及心思參與籌備工作，同時亦鳴謝一眾贊助商的支持。」

▲ 晚宴主禮嘉賓香港特別行政區行政會議非官守議員召集人、香港立法會議員葉劉淑儀女士，大紫荊勳賢, GBS, JP，由香港測量師學會執行理事陪同進場。

▲ 主禮嘉賓葉劉淑儀女士為晚宴致辭。

▲ 香港測量師學會會員及嘉賓們聚首一堂，包括政府官員、學者、議員、建築業界及海外機構代表出席。

▲ 香港測量師學會周年晚宴移師會展筵開64席，超過760位業界精英及嘉賓齊聚參與，盛況空前。

為呼應晚宴主題，學會特別邀請一眾年輕測量師參與晚宴籌備並擔任主持，展現他們才華洋溢的一面。晚宴同時邀得香港小童群益會及香港測量師學會「結伴再成長—兒童發展基金計劃」中的青少年，為大家帶來歌唱表演。學會是次亦捐贈善款予香港小童群益會「結伴再成長—兒童發展基金計劃」，以鼓勵青少年追求自己的夢想。温偉明認為：「年輕測量師不僅是學會的未來，更是測量界重要的基石，學會亦定期舉辦不同活動以連繫年輕測量師，期望帶動他們延續測量精神。」

▲ 一眾年輕測量師參與晚宴籌備及擔任主持，展現他們才華洋溢的一面。

▲ 香港小童群益會總幹事劉翀代表香港小童群益會接收香港測量師學會所捐贈的港幣30,000元支票。

年輕一代 在學及在職培訓並行



近年香港開展多項大型工程項目，包括鐵路延綫、北部都會發展區、交椅洲人工島等，為本港測量師帶來無限機遇。香港測量師學會會長黃國良測量師表示學會作為業界與政府、海內外專業組織及公眾之間的溝通橋樑，一直在提升行業專業發展的領域上擔當重要角色，致力加強向外界推廣測量專業，以鞏固香港測量師在測量行業的國際專業地位；同時持續培育行業專才，以穩定建築行業的整體架構，其中重點推進青年組年輕測量師的發展，促進其與不同學會專業組別及委員會之間的合作，為年青測量師爭取更多就業機會。此外，學會亦保持與政府及業界緊密聯繫，積極參與政府公共政策研究及倡議，就與測量專業相關的房屋、建築和土地政策及立法，向政府提供專業意見。

▲ （左）香港測量師學會會長黃國良測量師；（右）香港測量師學會副會長暨晚宴籌備委員會主席温偉明測量師。

過去學會籌辦多場中學與大專院校的職業講座，鼓勵學生投身測量行業，其中由1988年開始更舉辦獎學金計劃，提供獎學金予就讀測量學及相關課程的學生。今年共有44位學生獲獎，得獎者分別來自香港大學、香港城市大學、香港理工大學、香港高等教育科技學院（THEi）及香港專業教育學院（IVE）；今年6月亦舉辦「共創明Teen——小小測量師」活動，讓初中生認識測量專業；另舉辦構建『你』想北部都會區」創作比賽2023，讓學生藉由創意活動及社區探索體驗，學習測量專業與城市發展的相關知識。香港測量師學會會長黃國良憶述：「學會在11月初安排了房屋局局長何永賢與百多位年青測量師進行對談，一同探討施政報告的公營房屋政策，包括香港公營房屋的發展與未來、年青人置業問題、建築專業相關的創新科技應用等議題。另一方面，政府已於2023至2024年度財政預算案宣布推行兩年先導計劃及一億元港幣撥款，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程學員提供在職培訓津貼，希望吸引更多在職人士報讀測量相關兼讀制學位課程。」

▲ 「構建『你』想北部都會區」創作比賽2023讓學生藉由創意活動及社區探索體驗，學習測量專業與城市發展的相關知識。

與時並進 掌握行業科技及資訊



在建設項目中，測量師的工作範疇涉及房地產及建築業多個工作範疇，從策劃到落成後肩負起測繪地界、規劃發展、房地產投資、工程監管、成本管理、合約管理、物業設施管理、樓宇保養等不同階段的工作，而每項工作環環相扣，舉足輕重。黃國良認為：「測量師需要不斷擴闊視野及增值自我，與時並進掌握新科技。對於有志加入測量業的人士，可多加留意政府政策動向，例如施政報告、本地土地及房屋供應等事宜。年輕人亦應按自己興趣、性格及專長，了解自己適合哪個測量組別，把握機會參與由學會舉辦的推廣測量專業活動，以便掌握行業最新資訊。」

▲ 黃國良認為測量師需要不斷擴闊視野及增值自我，建議有志加入測量業的人士，可多加留意政府政策動向，例如施政報告、本地土地及房屋供應等事宜。

為推進業界發展，學會在新冠疫情後亦積極與內地及海外專業團體合辦交流活動，除了接待相關組織到訪香港測量師學會，亦曾外訪北京、上海、廣州、佛山、前海、深圳和馬來西亞等地的專業團體和組織，更參加了在深圳舉行的第五屆粵港澳大灣區物業管理創新發展論壇、北京第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇及馬來西亞的亞太區工料測量師協會2023年會等活動，最新動向更與澳洲工料測量師學會簽訂為期5年的專業資格互認協議，以鞏固香港測量師在測量行業的國際專業地位。



學會邁向40周年 測量業前景可觀



來年香港測量師學會將邁向40周年，除了延續今年重點，亦將會舉辦更多不同類型的活動，繼續與業界緊密聯繫，以及提供平台予業界互相交流意見。另外，學會亦銳意為年輕測量師提供培訓課程。根據建造業議會年初的建造業人力預測報告，預計與地產及建造相關的建築、測量及工程服務專業人才的供求差異，將由2023年的4,000人增加至2027年的6,500人，可見市場渴求龐大的人力資源。學會亦會持續為政府出謀獻策，就施政報告、財政預算案內有關房屋、建築和土地政策等議題提供專業意見，共同為香港建構更美好的將來。

（特約）