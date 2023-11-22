香港測量師學會年度晚宴2023 培育年青一代測量師 帶動粵港澳繁榮興盛

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香港測量師學會邁向創會40周年，今年周年晚宴亦特別移師至香港會議展覽中心舉行，超過760位業界精英及嘉賓齊聚參與，盛況空前。香港測量師學會副會長暨晚宴籌備委員會主席温偉明測量師表示：「今年周年晚宴創出新紀錄，筵開64席，我們喜見會員及嘉賓們能聚首一堂，政府官員、學者、議員、建築業界及海外機構亦有代表出席。我們特別邀到香港特別行政區行政會議非官守議員召集人、香港立法會議員葉劉淑儀女士，大紫荊勳賢，GBS，JP作為大會主禮嘉賓，席上大家圍繞今年周年晚宴主題『青年興 • 則香港興 灣區盛 • 則測量盛』互相交流，研策促進及推動行業發展，同時回顧學會過去一年努力的成果，期盼會務發展再創高峰。是次同年晚宴得以圓滿進行，要特別感謝學會六大專業組別及青年組的成員，他們花了不少時間及心思參與籌備工作，同時亦鳴謝一眾贊助商的支持。」
為呼應晚宴主題，學會特別邀請一眾年輕測量師參與晚宴籌備並擔任主持，展現他們才華洋溢的一面。晚宴同時邀得香港小童群益會及香港測量師學會「結伴再成長—兒童發展基金計劃」中的青少年，為大家帶來歌唱表演。學會是次亦捐贈善款予香港小童群益會「結伴再成長—兒童發展基金計劃」，以鼓勵青少年追求自己的夢想。温偉明認為：「年輕測量師不僅是學會的未來，更是測量界重要的基石，學會亦定期舉辦不同活動以連繫年輕測量師，期望帶動他們延續測量精神。」
年輕一代 在學及在職培訓並行
近年香港開展多項大型工程項目，包括鐵路延綫、北部都會發展區、交椅洲人工島等，為本港測量師帶來無限機遇。香港測量師學會會長黃國良測量師表示學會作為業界與政府、海內外專業組織及公眾之間的溝通橋樑，一直在提升行業專業發展的領域上擔當重要角色，致力加強向外界推廣測量專業，以鞏固香港測量師在測量行業的國際專業地位；同時持續培育行業專才，以穩定建築行業的整體架構，其中重點推進青年組年輕測量師的發展，促進其與不同學會專業組別及委員會之間的合作，為年青測量師爭取更多就業機會。此外，學會亦保持與政府及業界緊密聯繫，積極參與政府公共政策研究及倡議，就與測量專業相關的房屋、建築和土地政策及立法，向政府提供專業意見。
過去學會籌辦多場中學與大專院校的職業講座，鼓勵學生投身測量行業，其中由1988年開始更舉辦獎學金計劃，提供獎學金予就讀測量學及相關課程的學生。今年共有44位學生獲獎，得獎者分別來自香港大學、香港城市大學、香港理工大學、香港高等教育科技學院（THEi）及香港專業教育學院（IVE）；今年6月亦舉辦「共創明Teen——小小測量師」活動，讓初中生認識測量專業；另舉辦構建『你』想北部都會區」創作比賽2023，讓學生藉由創意活動及社區探索體驗，學習測量專業與城市發展的相關知識。香港測量師學會會長黃國良憶述：「學會在11月初安排了房屋局局長何永賢與百多位年青測量師進行對談，一同探討施政報告的公營房屋政策，包括香港公營房屋的發展與未來、年青人置業問題、建築專業相關的創新科技應用等議題。另一方面，政府已於2023至2024年度財政預算案宣布推行兩年先導計劃及一億元港幣撥款，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程學員提供在職培訓津貼，希望吸引更多在職人士報讀測量相關兼讀制學位課程。」
與時並進 掌握行業科技及資訊
在建設項目中，測量師的工作範疇涉及房地產及建築業多個工作範疇，從策劃到落成後肩負起測繪地界、規劃發展、房地產投資、工程監管、成本管理、合約管理、物業設施管理、樓宇保養等不同階段的工作，而每項工作環環相扣，舉足輕重。黃國良認為：「測量師需要不斷擴闊視野及增值自我，與時並進掌握新科技。對於有志加入測量業的人士，可多加留意政府政策動向，例如施政報告、本地土地及房屋供應等事宜。年輕人亦應按自己興趣、性格及專長，了解自己適合哪個測量組別，把握機會參與由學會舉辦的推廣測量專業活動，以便掌握行業最新資訊。」
為推進業界發展，學會在新冠疫情後亦積極與內地及海外專業團體合辦交流活動，除了接待相關組織到訪香港測量師學會，亦曾外訪北京、上海、廣州、佛山、前海、深圳和馬來西亞等地的專業團體和組織，更參加了在深圳舉行的第五屆粵港澳大灣區物業管理創新發展論壇、北京第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇及馬來西亞的亞太區工料測量師協會2023年會等活動，最新動向更與澳洲工料測量師學會簽訂為期5年的專業資格互認協議，以鞏固香港測量師在測量行業的國際專業地位。
學會邁向40周年 測量業前景可觀
來年香港測量師學會將邁向40周年，除了延續今年重點，亦將會舉辦更多不同類型的活動，繼續與業界緊密聯繫，以及提供平台予業界互相交流意見。另外，學會亦銳意為年輕測量師提供培訓課程。根據建造業議會年初的建造業人力預測報告，預計與地產及建造相關的建築、測量及工程服務專業人才的供求差異，將由2023年的4,000人增加至2027年的6,500人，可見市場渴求龐大的人力資源。學會亦會持續為政府出謀獻策，就施政報告、財政預算案內有關房屋、建築和土地政策等議題提供專業意見，共同為香港建構更美好的將來。
（特約）