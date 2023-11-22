新地天水圍站旁建近百萬呎綜合商業項目　打造港深中介樞紐據點　擁口岸及交通優勢　發展北都專業服務物流樞紐

▲ 新地計劃在天水圍站旁邊發展近百萬呎的綜合商業發展項目。左起為新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄、新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯，以及新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵。

港府明確將北部都會區劃分為四大區域，各司其職，相互發揮協同效應，協助北都發展成宜居宜業宜遊大都會。當中天水圍憑藉策略性地利位置、交通網絡和口岸優勢，發展潛力被看高一綫；新地一直看好天水圍前景，積極部署區內住宅和商業項目，最新發展為毗鄰天水圍站、近百萬平方呎的大型綜合商業發展項目，料將成為區內重要商業地標以及連接港深的戰略據點。

天水圍推動高端經濟融合 成北都其他板塊後盾

新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄指，天水圍被劃入「高端專業服務和物流樞紐」，與一岸之隔的前海深港現代服務業合作區對接，發展方向更明確，進一步推動該區發展。天水圍憑藉四通八達的交通網絡以及北都策略性位置，相信將可成為北都其他板塊的後盾，推動港深兩地高端經濟的融合發展。

▲ 天水圍被劃入「高端專業服務和物流樞紐」，與一岸之隔的前海深港現代服務業合作區對接。

新地將在港鐵天水圍站旁邊發展綜合商業發展項目，總樓面面積將近100萬平方呎，屬天水圍附近最大規模的綜合商業項目。項目計劃以有蓋行人天橋連接港鐵天水圍站以及周邊社區，基座將興建運輸交滙處，提供跨區以及過境交通配套；新地亦將積極支持政府提倡的綠色集體運輸系統。

沈學雄指，綜合商業發展項目擁有北都策略性位置，因其緊靠天水圍站，與洪水橋新發展區、元朗和屯門有良好連接性，期望可發揮交通樞紐優勢；他更指，綜合體將會輻射至整個大灣區，聚集頻繁往返兩地的服務人才。

事實上，隨着內地和香港商貿往來頻繁，與深圳僅一灣之隔的新界北，本已成為兩地橋樑；而當中天水圍鄰近深圳灣和落馬洲等多個跨境陸路口岸，可快速連接到深圳前海、南山和后海等商業核心。沈學雄認為，當局將天水圍定位為「高端專業服務和物流樞紐」區域，相信能夠助力前海、南山等不同商業項目，經天水圍這個窗口向海外拓展開去；加上區內居住人口將迎來更大上升空間，因此蘊含巨大商業發展潛力，而新地在區內部署大型綜合商業發展項目正正回應如此龐大機遇和市場需求。

環灣布局 發展策略性交通優勢

沈學雄指，天水圍位處環灣布局之中，與廣州、珠海橫琴形成黃金三角，透過多條交通動脈能夠快速前往大灣區多個商業核心。從北面經深圳灣公路大橋和港深西部公路通達深圳南山、前海和寶安機場，西面經港珠澳大橋可通達珠海、澳門，再經中山抵達廣州。

天水圍有多個交通基建正在規劃中，當落成後交通優勢將更顯著，將可同時貫穿香港「南金融」與「北創科」雙核心，同時接連內地多個核心商業區。經屯馬綫可達未來的洪水橋站，再連接港深西部鐵路（洪水橋至前海）迅達深圳前海；北環綫及其支綫連接古洞北、新田科技城和港深創科園等北都其他板塊；另一邊中鐵綫將連接九龍塘，快速連繫九龍東商貿區。

住宅商業成剛需 值得長綫投資

新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯指，新地多年以來積極布局區內發展，例如有大型住宅項目Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay，以及最新推售的YOHO WEST；當新地旗下毗鄰天水圍站的綜合商業發展項目落成後，提供龐大就業機會，有望改變以往居民跨區工作的局面，實現「職住平衡」。

他又指，天水圍經歷多年發展，區內民生配套成熟，預料未來居住人口將進一步上升，商業活動亦愈益頻繁，料帶來龐大商業價值；而新地全新綜合商業發展項目，料可吸引大灣區至國際企業進駐，或者是與內地有直接業務聯繫的香港企業，憧憬可以進攻大灣區，創造更多機遇。

盧經緯表示，新地對天水圍發展前景非常樂觀，天水圍會成為北都其中一個人口增長最活躍地區，對該區的住宅和商業發展將產生強勁剛性需求，而最新的綜合商業發展項目將可回應市場需要，認為值得作長綫投資。

增戶外活動空間 設露天餐飲體驗

新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵表示，目前新地在新界西及新界北都有不少旗艦商場服務該區，例如屯門 V city、元朗 YOHO Mall、上水廣場等。新地多年以來一直看好天水圍發展前景，並希望利用集團在香港發展不同地區數十年的經驗，計劃在天水圍站興建一個大型的商業綜合體，連接商場部分可以提供更多、更廣泛的餐飲選擇，特別是利用嶄新的露天餐飲體驗（Alfresco Dining Experience），提升該區餐飲質素。

她亦指，集團希望在新商場增設大量戶外活動空間，定期舉辦市集活動、工作坊等，打造區內首屈一指的城市舞台，提升區內活力，為區內打造一個重要大型商業地標，並為消費者帶來全天候消閒購物聚結點。

沈學雄強調，團隊希望在設計天水圍綜合商業發展項目的開則布局上更具彈性、多元化，並不局限於零售和辦公室面積比例，團隊亦正積極研究為項目注入更多嶄新元素。被問到預計租務水平和回報，盧經緯指，項目將為天水圍區獨特的商業項目，要在區內找到參考指標並不容易，他形容項目目標是「做大個餅」，創造互惠價值。孫雅茵亦補充，市場需求龐大，加上憑藉新地品牌保證，相信市場對全新項目的信心度高。

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