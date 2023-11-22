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stain+捲土重來 Gloomie托腮貓藝術展

副刊版 2023/11/22

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大家有沒有去過上環太平山街的隱世咖啡小店stain+？那裏的外牆成為不少人的「打卡」聖地，但早前這間咖啡店突然消失，叫人好生失望，箇中的原因據說是不續租所致，可幸的是今天stain+又再捲土重來，由香

...

欄名 : 好去處

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