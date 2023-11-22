stain+捲土重來 Gloomie托腮貓藝術展 副刊版 2023/11/22 分享： 分享： 大家有沒有去過上環太平山街的隱世咖啡小店stain+？那裏的外牆成為不少人的「打卡」聖地，但早前這間咖啡店突然消失，叫人好生失望，箇中的原因據說是不續租所致，可幸的是今天stain+又再捲土重來，由香 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 大館推出全新常設展覽 展示監獄牆內人的真實經歷 2023/11/20 大館推出全新常設展覽 展示監獄牆內人的真實經歷 K11 MUSEA變黃金宮殿 15米Dior聖誕樹成打卡位 2023/11/15 K11 MUSEA變黃金宮殿 15米Dior聖誕樹成打卡位 未來花園登陸中環 鮮花與機械花互相交織 2023/11/13 未來花園登陸中環 鮮花與機械花互相交織 「文化飛步遊」遊跑港島東 探索老香港故事 2023/11/11 「文化飛步遊」遊跑港島東 探索老香港故事 由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 2023/10/28 由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 AIRSIDE 咖啡 藝術類別 展覽