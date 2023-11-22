秋遊港島東市區行山徑 龍脊盡收360度山海美景

香港以龍為地名的地方不少，例如東龍島、青龍頭、川龍、龍虎山等，而龍脊相信大家都不陌生。此位於港島東南面的遠足徑遠近馳名，Lonely Planet曾評為「香港最佳遠足路綫」，CNN推薦「香港島五條新手

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