不應被忽視的上脛腓關節

小腿骨數量有別於大腿，小腿比大腿多一長骨，粗幼各一而形成小腿。脛骨及腓骨上下部相接成，分別形成上脛腓關節，此可成為膝後外側隱患疼痛源頭；及下脛腓關節，連接距骨形成足踝關節。足踝、下脛腓、上脛腓關節功能相依，只要其中一員受傷，小腿其他關節不免受累，容易產生小腿遊走性疼痛。

上脛腓關節十分牢穩：關節受前後上脛腓韌帶承托，脛腓間骨縫空隙又有強韌骨間膜聯繫。但即使有緻密的韌帶結構繫緊保護，上脛腓關節並不代表牢不可動，功能上是容許腓骨小頭輕微向上下或外旋動作，以配合周邊關節活動。踝、上及下脛腓關節功能相配合，足踝背伸動作會牽動腓骨小頭外旋，可分散足踝壓力。

上脛腓關節受傷臨床並不常見，但一旦見膝外後側痛，仍要小心排除，免遺漏而衍生後遺隱患，或影響足踝功能。上脛腓關節直接撞碰受傷十分罕見，反而多受間接受傷，如因運動時屈膝轉腳，廣泛扭傷膝部時波及上脛腓關節。若嚴重者上脛腓關節脫臼，腓骨小頭觸診明顯突出，患處腫痛，足踝活動可引起上脛腓關節咯咯作響。臨床遇到上脛腓關節處疼痛，亦由於腓神經緊繫其外，要小心排除神經受累。

膝後外側疼痛，亦需小心鑑別背痛反射痛的可能性。一般上脛腓關節問題，能於患處觸及條索狀、腫脹，及按到局部痛處，上脛腓活動或過度或幅度不足。腰背神經痛引致的後外膝痛大多痛處不明確，性質隱隱作痛。對於無明顯受傷史者，治療多取物理治療方法，局部消炎止痛，中後期運動先以向心收縮為先，進階訓練離心收縮，最後才作健行或緩跑等功能鍛練。但對於有明確創傷史又反覆上脛腓關節脫骹者，若保守治療效果不明顯，則處理多以西醫手術為主，重建關節穩定性為先，繼則物理治療訓練。

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