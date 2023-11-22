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有交帶與沒交帶

副刊版 2023/11/22

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沒交帶是工作棹忌行為之一，這與年齡無關，是人的問題。沒交帶的人通常不會考慮到要方便別人，會製造出兩個結果或影響：

一、影響其他人：尤其是team-work，團隊成員要忍受兼幫此人執手尾。一個人的飄忽或耽誤，會影響其他人的安排和進度。若遇上問題或無法辦到的情況時提早揚聲，那其他人還會有足夠時間彌補或幫手，最差的做法是遲遲不交代，到揚聲辦不到時，大家已做不到任何協助或彌補之安排。

二、影響自己：別人有得選擇時，當然會選個凡事靠譜的人去合作，做事飄忽或沒交帶者，其他人沒義務無了期地給予機會。舉例：我需要定期出鏡，故每次定好攝製日，就立即聯絡化粧師約定日子。曾遇過化粧師X，預約她檔期卻幾天遲遲沒覆，我當然已另聘高明。結果到拍攝前夕，X才回我信息：明天需要幫你安排化粧嗎？看得我傻了眼。真是塞翁失馬，現時我的化粧師手勢好，亦有交帶。

B君在某大企業當市場公關，我們並不熟絡。有天，B知我認識運動品牌C的管理層，於是拜託我聯絡要求合作。舉手之勞，我跟B說：「如果運動品牌C有興趣的話，我再聯絡你。」結果，C品牌表示，暫沒興趣與其他企業聯乘合作。或許，有些人在我的位置會想，既然C沒興趣，那就不用聯絡B了，沒回音即是代表不成事，B應該懂。但我不是這樣想，既然B君拜託我，萬一他真的「癡癡地」等，那豈不耽誤他聯絡其他牌子合作的時間和機會？於是，我向B交代品牌C的取態。殊不知，B君很正面兼坦白地說：「沒料到你會真的把聯絡的事放上心，而且還專誠交代結果。這個年頭，沒交帶的人比有交帶的人多。」亦因為此事，大家開始熟絡，而始料不及的是，往後我們更有了合作關係。願意在沒交帶的世代裏行多一步、做個有交帶的人，往往會有意想不到的美事發生。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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