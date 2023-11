自殘式選舉 阿根廷別為我哭泣

一年前,阿根廷贏得世界盃,舉國歡騰。一年後,阿根廷再登頭條,多數民眾也相當亢奮,今次原因卻令人憂慮萬分。

這片出過捷古華拉、貝隆夫人、馬勒當拿和美斯的神奇土地,日前以相對大比數的超過55%票,選出自稱「無政府資本主義經濟學家」米萊(Javier Milei)當總統,12月10日上任。

米萊現年53歲,除了兩年前當選眾議員,並無公職經驗,長期只以說髒話侮辱對手的名嘴身份聞名,屬於網紅政客。他常拿着電鋸現身競選集會,示意要將看不順眼的東西鋸走。

米萊政綱同樣精彩爆棚:廢除阿根廷央行和披索、不加入金磚國家、停止同中國合作、切斷與巴西貿易、退出南方共同市場、裁撤教育部和衞生部等部門、反對墮胎與同性戀、放寬槍械管制、器官買賣合法化……

網紅「癲佬」政客 米萊將任總統

與其說米萊是「阿根廷特朗普」,不如直接說他是「癲佬」。

更神奇的是,米萊競選軍師是布宜諾斯艾利斯猶太人社區拉比(相當於牧師)Tzvi Grunblatt,當地傳媒稱後者助米萊與商界領袖建立關係,兩人9月亦一同出席拉美經濟論壇。

米萊也常向另一位拉比學習猶太教經典《妥拉》,並有意皈依猶太教,「妥拉就是我的法律」。以色列媒體報道,米萊7月曾到紐約,拜祭猶太教哈巴德(保守正統派之一)宗師Menachem Mendel Schneerson。

就算在今次加沙戰爭之前,米萊集會就常出現以色列國旗,他亦主張將阿根廷駐以大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷。

米萊,猶太利益集團,美國,到底有甚麼關係?

阿根廷人寧願自殘,選出一個「一眼假」的「經濟學家」當總統,都不願選擇其對手、現任經濟部長馬薩(Sergio Massa),其實也很可憐。

2008年,阿根廷披索兌美元滙率是3.5以下兌1。2014年變成超過8兌1。2017年衝破16兌1,翌年接近40兌1。2021年貶至100兌1。現在是350兌1,15年貶值100倍!

不少拉美國家多年以來,不斷在左翼和右翼之間兜兜轉轉,惟不論誰執政都未有真正改善民眾生活,鄰近的大國則有無盡機會上下其手。

阿根廷這種多屆政府皆理財不善的例子,必然就是定時炸彈。窮苦百姓不會明白艱深的經濟學和金融市場運作,只會和簡單的「廢除披索,改用美元,一了百了」產生共鳴。甚麼金磚不金磚、貿易不貿易、教育和衞生私不私有化、賣不賣器官、親猶不親猶、親美不親美,在今次選舉似乎都是次要。

倘棄本幣用美元 民眾財富秒蒸發

問題來了,阿根廷這個炸彈假如真的按米萊方式引爆,影響會如何?

棄本幣用美元並非米萊所創,但至今實行這種政策的都是薩爾瓦多、厄瓜多爾這些小國,G20成員、南美第二大經濟體阿根廷若走這條路,肯定聞所未聞。

披索就算按現時趨勢繼續貶值,阿根廷人好歹也知道明天、下周、下月仍能買到食物,哪怕分量可能少一點。要是廢披索改美元,民眾財富恐會瞬間蒸發,因為市場根本沒有足夠美元,供阿根廷如此規模的經濟體兌換。遑論美息高企,阿根廷在內新興市場多國都陷入美元荒。

倡「休克療法」 恐成寡頭掠奪天堂

米萊提倡的「休克療法」,其實就是蘇聯解體後,俄羅斯、烏克蘭在西方指(欺)導(騙)下走的路,公共服務和社會保障在私有化下消失,老百姓一無所有,社會所有資源都變得不值錢,悉數成為極少數寡頭廉價掠奪的囊中物,難怪華爾街對米萊當選反應不錯!阿根廷接着若無強人能夠控制局面,也許就是政變或革命的節奏。

不過,票投米萊的阿根廷人也許自信他無法去得太盡。米萊的政黨只控制了國會約1成議席。他近期口風亦略趨溫和,聲言會保持退休金、公共衞生和教育等政策。米萊執政,有機會只是如「巴西特朗普」博索納羅(Jair Bolsonaro)般雷大雨小,保守平庸度過4年,當然也少不了多多醜事。

米萊當選,中美俄巴西等國都已表示祝賀,正觀望他到底會是怎樣的總統。金磚擴員是長久之計,阿根廷就算折騰4年也無大影響。米萊自以為親美,但他多項主張都有違拜登政府價值觀,而即使特朗普明年再當選,也不見得會對米萊的阿根廷有多慨慷。

可以失去最多的,終歸還是阿根廷人。Don't cry for me, Argentina~ The truth is I never left you~ All through my wild days, my mad existence~ I kept my promise~ Don't keep your distance~

