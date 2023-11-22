自殘式選舉 阿根廷別為我哭泣

一年前，阿根廷贏得世界盃，舉國歡騰。一年後，阿根廷再登頭條，多數民眾也相當亢奮，今次原因卻令人憂慮萬分。

這片出過捷古華拉、貝隆夫人、馬勒當拿和美斯的神奇土地，日前以相對大比數的超過55%票，選出自稱「無政府資本主義經濟學家」米萊（Javier Milei）當總統，12月10日上任。

米萊現年53歲，除了兩年前當選眾議員，並無公職經驗，長期只以說髒話侮辱對手的名嘴身份聞名，屬於網紅政客。他常拿着電鋸現身競選集會，示意要將看不順眼的東西鋸走。

米萊政綱同樣精彩爆棚：廢除阿根廷央行和披索、不加入金磚國家、停止同中國合作、切斷與巴西貿易、退出南方共同市場、裁撤教育部和衞生部等部門、反對墮胎與同性戀、放寬槍械管制、器官買賣合法化……

網紅「癲佬」政客 米萊將任總統

與其說米萊是「阿根廷特朗普」，不如直接說他是「癲佬」。

更神奇的是，米萊競選軍師是布宜諾斯艾利斯猶太人社區拉比（相當於牧師）Tzvi Grunblatt，當地傳媒稱後者助米萊與商界領袖建立關係，兩人9月亦一同出席拉美經濟論壇。

米萊也常向另一位拉比學習猶太教經典《妥拉》，並有意皈依猶太教，「妥拉就是我的法律」。以色列媒體報道，米萊7月曾到紐約，拜祭猶太教哈巴德（保守正統派之一）宗師Menachem Mendel Schneerson。

就算在今次加沙戰爭之前，米萊集會就常出現以色列國旗，他亦主張將阿根廷駐以大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷。

米萊，猶太利益集團，美國，到底有甚麼關係？

阿根廷人寧願自殘，選出一個「一眼假」的「經濟學家」當總統，都不願選擇其對手、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa），其實也很可憐。

2008年，阿根廷披索兌美元滙率是3.5以下兌1。2014年變成超過8兌1。2017年衝破16兌1，翌年接近40兌1。2021年貶至100兌1。現在是350兌1，15年貶值100倍！

不少拉美國家多年以來，不斷在左翼和右翼之間兜兜轉轉，惟不論誰執政都未有真正改善民眾生活，鄰近的大國則有無盡機會上下其手。

阿根廷這種多屆政府皆理財不善的例子，必然就是定時炸彈。窮苦百姓不會明白艱深的經濟學和金融市場運作，只會和簡單的「廢除披索，改用美元，一了百了」產生共鳴。甚麼金磚不金磚、貿易不貿易、教育和衞生私不私有化、賣不賣器官、親猶不親猶、親美不親美，在今次選舉似乎都是次要。

倘棄本幣用美元 民眾財富秒蒸發

問題來了，阿根廷這個炸彈假如真的按米萊方式引爆，影響會如何？

棄本幣用美元並非米萊所創，但至今實行這種政策的都是薩爾瓦多、厄瓜多爾這些小國，G20成員、南美第二大經濟體阿根廷若走這條路，肯定聞所未聞。

披索就算按現時趨勢繼續貶值，阿根廷人好歹也知道明天、下周、下月仍能買到食物，哪怕分量可能少一點。要是廢披索改美元，民眾財富恐會瞬間蒸發，因為市場根本沒有足夠美元，供阿根廷如此規模的經濟體兌換。遑論美息高企，阿根廷在內新興市場多國都陷入美元荒。

倡「休克療法」 恐成寡頭掠奪天堂

米萊提倡的「休克療法」，其實就是蘇聯解體後，俄羅斯、烏克蘭在西方指（欺）導（騙）下走的路，公共服務和社會保障在私有化下消失，老百姓一無所有，社會所有資源都變得不值錢，悉數成為極少數寡頭廉價掠奪的囊中物，難怪華爾街對米萊當選反應不錯！阿根廷接着若無強人能夠控制局面，也許就是政變或革命的節奏。

不過，票投米萊的阿根廷人也許自信他無法去得太盡。米萊的政黨只控制了國會約1成議席。他近期口風亦略趨溫和，聲言會保持退休金、公共衞生和教育等政策。米萊執政，有機會只是如「巴西特朗普」博索納羅（Jair Bolsonaro）般雷大雨小，保守平庸度過4年，當然也少不了多多醜事。

米萊當選，中美俄巴西等國都已表示祝賀，正觀望他到底會是怎樣的總統。金磚擴員是長久之計，阿根廷就算折騰4年也無大影響。米萊自以為親美，但他多項主張都有違拜登政府價值觀，而即使特朗普明年再當選，也不見得會對米萊的阿根廷有多慨慷。

可以失去最多的，終歸還是阿根廷人。Don't cry for me, Argentina~ The truth is I never left you~ All through my wild days, my mad existence~ I kept my promise~ Don't keep your distance~

▲ 阿根廷日前以相對大比數投票，選出自稱「無政府資本主義經濟學家」的網紅政客米萊當總統，將於下月上任。（路透社資料圖片）