  • 21°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自殘式選舉 阿根廷別為我哭泣

評論 2023/11/22

分享：

分享：

一年前，阿根廷贏得世界盃，舉國歡騰。一年後，阿根廷再登頭條，多數民眾也相當亢奮，今次原因卻令人憂慮萬分。

這片出過捷古華拉、貝隆夫人、馬勒當拿和美斯的神奇土地，日前以相對大比數的超過55%票，選出自稱「無政府資本主義經濟學家」米萊（Javier Milei）當總統，12月10日上任。

米萊現年53歲，除了兩年前當選眾議員，並無公職經驗，長期只以說髒話侮辱對手的名嘴身份聞名，屬於網紅政客。他常拿着電鋸現身競選集會，示意要將看不順眼的東西鋸走。

米萊政綱同樣精彩爆棚：廢除阿根廷央行和披索、不加入金磚國家、停止同中國合作、切斷與巴西貿易、退出南方共同市場、裁撤教育部和衞生部等部門、反對墮胎與同性戀、放寬槍械管制、器官買賣合法化……

網紅「癲佬」政客 米萊將任總統

與其說米萊是「阿根廷特朗普」，不如直接說他是「癲佬」。

更神奇的是，米萊競選軍師是布宜諾斯艾利斯猶太人社區拉比（相當於牧師）Tzvi Grunblatt，當地傳媒稱後者助米萊與商界領袖建立關係，兩人9月亦一同出席拉美經濟論壇。

米萊也常向另一位拉比學習猶太教經典《妥拉》，並有意皈依猶太教，「妥拉就是我的法律」。以色列媒體報道，米萊7月曾到紐約，拜祭猶太教哈巴德（保守正統派之一）宗師Menachem Mendel Schneerson。

就算在今次加沙戰爭之前，米萊集會就常出現以色列國旗，他亦主張將阿根廷駐以大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷。

米萊，猶太利益集團，美國，到底有甚麼關係？

阿根廷人寧願自殘，選出一個「一眼假」的「經濟學家」當總統，都不願選擇其對手、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa），其實也很可憐。

2008年，阿根廷披索兌美元滙率是3.5以下兌1。2014年變成超過8兌1。2017年衝破16兌1，翌年接近40兌1。2021年貶至100兌1。現在是350兌1，15年貶值100倍！

不少拉美國家多年以來，不斷在左翼和右翼之間兜兜轉轉，惟不論誰執政都未有真正改善民眾生活，鄰近的大國則有無盡機會上下其手。

阿根廷這種多屆政府皆理財不善的例子，必然就是定時炸彈。窮苦百姓不會明白艱深的經濟學和金融市場運作，只會和簡單的「廢除披索，改用美元，一了百了」產生共鳴。甚麼金磚不金磚、貿易不貿易、教育和衞生私不私有化、賣不賣器官、親猶不親猶、親美不親美，在今次選舉似乎都是次要。

倘棄本幣用美元 民眾財富秒蒸發

問題來了，阿根廷這個炸彈假如真的按米萊方式引爆，影響會如何？

棄本幣用美元並非米萊所創，但至今實行這種政策的都是薩爾瓦多、厄瓜多爾這些小國，G20成員、南美第二大經濟體阿根廷若走這條路，肯定聞所未聞。

披索就算按現時趨勢繼續貶值，阿根廷人好歹也知道明天、下周、下月仍能買到食物，哪怕分量可能少一點。要是廢披索改美元，民眾財富恐會瞬間蒸發，因為市場根本沒有足夠美元，供阿根廷如此規模的經濟體兌換。遑論美息高企，阿根廷在內新興市場多國都陷入美元荒。

倡「休克療法」 恐成寡頭掠奪天堂

米萊提倡的「休克療法」，其實就是蘇聯解體後，俄羅斯、烏克蘭在西方指（欺）導（騙）下走的路，公共服務和社會保障在私有化下消失，老百姓一無所有，社會所有資源都變得不值錢，悉數成為極少數寡頭廉價掠奪的囊中物，難怪華爾街對米萊當選反應不錯！阿根廷接着若無強人能夠控制局面，也許就是政變或革命的節奏。

不過，票投米萊的阿根廷人也許自信他無法去得太盡。米萊的政黨只控制了國會約1成議席。他近期口風亦略趨溫和，聲言會保持退休金、公共衞生和教育等政策。米萊執政，有機會只是如「巴西特朗普」博索納羅（Jair Bolsonaro）般雷大雨小，保守平庸度過4年，當然也少不了多多醜事。

米萊當選，中美俄巴西等國都已表示祝賀，正觀望他到底會是怎樣的總統。金磚擴員是長久之計，阿根廷就算折騰4年也無大影響。米萊自以為親美，但他多項主張都有違拜登政府價值觀，而即使特朗普明年再當選，也不見得會對米萊的阿根廷有多慨慷。

可以失去最多的，終歸還是阿根廷人。Don't cry for me, Argentina~ The truth is I never left you~ All through my wild days, my mad existence~ I kept my promise~ Don't keep your distance~

阿根廷日前以相對大比數投票，選出自稱「無政府資本主義經濟學家」的網紅政客米萊當總統，將於下月上任。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

最新專欄文章 更多

歐洲科技追落後 突破保守求轉型
2023/11/21
歐洲科技追落後 突破保守求轉型
習拜會皆大歡喜 中美齊「笑裏藏刀」？
2023/11/20
習拜會皆大歡喜 中美齊「笑裏藏刀」？
辛偉誠孤注一擲 遇着豪賭客卡梅倫
2023/11/15
辛偉誠孤注一擲 遇着豪賭客卡梅倫
中美經濟交錯點 「習拜會」聚焦經貿
2023/11/14
中美經濟交錯點 「習拜會」聚焦經貿
以色列難持久戰 圍加沙圖窮匕現
2023/11/13
以色列難持久戰 圍加沙圖窮匕現
中國 經濟 美元 金融 服務 貿易 拜登 選舉 媒體 AR

下一篇文章

深化文體旅融合 夥灣區拓「一程多站」

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？