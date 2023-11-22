  • 21°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深化文體旅融合 夥灣區拓「一程多站」

評論 2023/11/22

分享：

分享：

香港是否可以通過進一步推動文化、體育和旅遊的融合，以及加強跨地域協作，重新振興本地旅遊業呢？議事堂近日就此展開了一番熱烈的討論。

旅遊業是香港的傳統4大支柱產業之一，疫情前，旅遊業在2019年佔本地生產總值（GDP）約3.6%，從業員佔整體就業人口約6%。但在過去數年，鑑於疫情持續，旅遊業受到重創。值得慶幸的是，香港與內地和世界各地於今年2月初全面恢復正常人員往來，特區政府亦及時推出「你好，香港」全球推廣系列活動，以推動旅遊業復甦，訪港旅客持續增長。

訪港客消費變 喜文藝展覽活動

然而時移世易，旅客訪港的消費模式已發生轉變，不再以購物作為主要目的，有不少旅客來港參與文化藝術和展覽活動，例如專程前來觀賞「香港流行文化節2023」的音樂會及表演。香港旅遊業如何求新求變，以應對種種新趨勢和新挑戰，是社會各界必須認真思考的課題。

立法會民政及文化體育事務委員會於7月31日至8月3日前往杭州，進行為期4天的職務訪問，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有參與部分行程。此行考察內容豐富，讓我們了解到杭州市和東陽市善用籌辦第19屆亞運會的機遇，投放大量資源，提升基建設施和配套軟件，推動文化、體育和旅遊產業協調發展，相得益彰，成效顯着，十分值得香港借鑑。

宜擴跨地域協作 加強高層協調

與當地政府官員交流時，我着重指出，香港在疫情中繼續投資基建，其中機場三跑系統、M+博物館、香港故宮文化博物館等，都有助於疫後旅遊業復甦。

現屆特區政府成立了文化體育及旅遊局，今年施政報告也花了不少篇幅提及要發展文化、體育和振興旅遊業，顯示當局已意識到文體旅的深度融合，將助力本港旅遊業提速兼提質發展。我認為。有關當局需要進一步制訂融合策略，加強高層的統籌協調，促成相關業界緊密合作，以及推動與內地更多城市發展「一程多站」旅遊。

首先，特區政府應致力制訂融合發展策略並優化整體規劃。當局在2017年發布《香港旅遊業發展藍圖》，為其後5年制定短、中、長期的旅遊項目及措施。特首李家超在最新一份施政報告透露，當局明年將公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，以優化各領域配合旅遊業發展，文體旅局今年亦會公布《文藝創意產業發展藍圖》。

另外，根據《北部都會區行動綱領》，作為4大區域之一，將會把紅花嶺、沙頭角、印洲塘規劃發展成為「藍綠康樂旅遊生態圈」。香港並不缺乏相關的藍圖和規劃，不過必須有整體的思維，制訂出文體旅融合發展的策略，並要真正落實。

2025年全運會 港須把握先機

其次，特區政府必須加強高層的統籌和協調，若要持續提升香港作為會議展覽旅遊目的地、地區郵輪樞紐及亞洲盛事之都的地位，涉及不少持份者，包括不同的政府部門、貿發局和旅發局等法定機構，以及眾多商會和企業等，特區政府必須設立高層次的跨部門機制，成員應包括主要持份者的代表，務求集思廣益，加強協作。

同時，我們應該善用國家對香港的支持，包括支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，粵港澳3地又將合辦2025年第15屆全國運動會，本港要把握機遇，充分發揮文體旅的聯動效應，與內地更多城市攜手推動「一程多站」旅遊，共創多贏。

現時訪港旅客不再以購物作為主要目的，有不少旅客專程來港參與文化藝術和展覽活動。（資料圖片）

撰文 : 盧偉國 香港經濟民生聯盟主席、立法會議員（工程界）

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

獅城青年空間「無為而治」 港可借鏡
今日
獅城青年空間「無為而治」 港可借鏡
「ChatGPT之父」突被炒 原因撲朔迷離
2023/11/21
「ChatGPT之父」突被炒 原因撲朔迷離
外圍環境望改善 機不可失谷經濟
2023/11/21
外圍環境望改善 機不可失谷經濟
金融峰會 對香港未來投下信心票
2023/11/21
金融峰會 對香港未來投下信心票
從APEC看香港地位和作用
2023/11/20
從APEC看香港地位和作用
香港 展覽 施政報告 表演 博物館 北部都會區 楊潤雄 M+ 故宮文化博物館 文化體育及旅遊局

上一篇文章

自殘式選舉 阿根廷別為我哭泣

下一篇文章

獅城青年空間「無為而治」 港可借鏡

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？