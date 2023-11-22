深化文體旅融合 夥灣區拓「一程多站」

香港是否可以通過進一步推動文化、體育和旅遊的融合，以及加強跨地域協作，重新振興本地旅遊業呢？議事堂近日就此展開了一番熱烈的討論。

旅遊業是香港的傳統4大支柱產業之一，疫情前，旅遊業在2019年佔本地生產總值（GDP）約3.6%，從業員佔整體就業人口約6%。但在過去數年，鑑於疫情持續，旅遊業受到重創。值得慶幸的是，香港與內地和世界各地於今年2月初全面恢復正常人員往來，特區政府亦及時推出「你好，香港」全球推廣系列活動，以推動旅遊業復甦，訪港旅客持續增長。

訪港客消費變 喜文藝展覽活動

然而時移世易，旅客訪港的消費模式已發生轉變，不再以購物作為主要目的，有不少旅客來港參與文化藝術和展覽活動，例如專程前來觀賞「香港流行文化節2023」的音樂會及表演。香港旅遊業如何求新求變，以應對種種新趨勢和新挑戰，是社會各界必須認真思考的課題。

立法會民政及文化體育事務委員會於7月31日至8月3日前往杭州，進行為期4天的職務訪問，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有參與部分行程。此行考察內容豐富，讓我們了解到杭州市和東陽市善用籌辦第19屆亞運會的機遇，投放大量資源，提升基建設施和配套軟件，推動文化、體育和旅遊產業協調發展，相得益彰，成效顯着，十分值得香港借鑑。

宜擴跨地域協作 加強高層協調

與當地政府官員交流時，我着重指出，香港在疫情中繼續投資基建，其中機場三跑系統、M+博物館、香港故宮文化博物館等，都有助於疫後旅遊業復甦。

現屆特區政府成立了文化體育及旅遊局，今年施政報告也花了不少篇幅提及要發展文化、體育和振興旅遊業，顯示當局已意識到文體旅的深度融合，將助力本港旅遊業提速兼提質發展。我認為。有關當局需要進一步制訂融合策略，加強高層的統籌協調，促成相關業界緊密合作，以及推動與內地更多城市發展「一程多站」旅遊。

首先，特區政府應致力制訂融合發展策略並優化整體規劃。當局在2017年發布《香港旅遊業發展藍圖》，為其後5年制定短、中、長期的旅遊項目及措施。特首李家超在最新一份施政報告透露，當局明年將公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，以優化各領域配合旅遊業發展，文體旅局今年亦會公布《文藝創意產業發展藍圖》。

另外，根據《北部都會區行動綱領》，作為4大區域之一，將會把紅花嶺、沙頭角、印洲塘規劃發展成為「藍綠康樂旅遊生態圈」。香港並不缺乏相關的藍圖和規劃，不過必須有整體的思維，制訂出文體旅融合發展的策略，並要真正落實。

2025年全運會 港須把握先機

其次，特區政府必須加強高層的統籌和協調，若要持續提升香港作為會議展覽旅遊目的地、地區郵輪樞紐及亞洲盛事之都的地位，涉及不少持份者，包括不同的政府部門、貿發局和旅發局等法定機構，以及眾多商會和企業等，特區政府必須設立高層次的跨部門機制，成員應包括主要持份者的代表，務求集思廣益，加強協作。

同時，我們應該善用國家對香港的支持，包括支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，粵港澳3地又將合辦2025年第15屆全國運動會，本港要把握機遇，充分發揮文體旅的聯動效應，與內地更多城市攜手推動「一程多站」旅遊，共創多贏。

▲ 現時訪港旅客不再以購物作為主要目的，有不少旅客專程來港參與文化藝術和展覽活動。（資料圖片）