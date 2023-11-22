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獅城青年空間「無為而治」 港可借鏡

評論 2023/11/22

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早前MWYO青年辦公室（下稱MWYO）往新加坡交流學習，是次旅程到訪了由政府部門「新加坡文化、社區及青年部」（Ministry of Culture, Community and Youth）與政府組織「全國青年理事會」（National Youth Council）於商業中心烏節區（Orchard）打造的青年空間--Somerset Belt「俗稱Red Box」的青年中心。整趟行程看到的設施，乃至新加坡過往舉辦的青年活動，在香港亦有不少類同的空間和經驗。然而，最令筆者記憶猶新的，乃是當局對青年空間別出心裁的營運哲學。

鼓勵青年多元參與 實踐理想

就在行程完結之前，青年中心負責人和我們分享自己成為中心職員的契機。在青年時期，她經常有事沒事都會到不同的青年中心流連，她認為Red Box對比起其他的空間，給予了自己很大程度的自由，因為其他地方往往存在着明顯的規條，並要求使用者帶着明確的目的，就如咖啡店要你消費、自修室要求你工作等，她覺得Red Box除了可以令青年做自己的事外，更容許他們待在這裏甚麼也不做。

若以一句歸納，就是貫徹道家的「無為而治」，類似英文的follow the flow。青年不喜歡被約束，倒不如順其自然，令青年不抗拒這個地方，願意在這裏出入。雖然筆者未能親身從青年身上驗證這個說法，但當局所展示出的誠意，足以令筆者體會到當局對青年的包容性。

筆者翻查了Somerset Belt自落成以來的活動紀錄與官方宣傳，並從當局的說辭觀察出上述的理念。以Somerset Belt官方網頁的設計為例，當局在介紹青年活動時，鼓勵青年不同程度的參與，以及提供多元的參與途徑，從而讓青年自我實踐以及改變社區。例如：當局以「在Somerset留下你的足迹」（Leave your mark at Somerset）以及「試驗和實踐你的想法」（Experiment and test your ideas）邀請青年發掘中心舉辦的活動，彷彿不單是告訴青年現在政府有甚麼活動安排給他們，更是傳遞出所有的青年都可以藉着Somerset Belt這個空間來實踐自己的理想，一再重申青年空間的自由環境及其積極性。

港青年廣場 各層宜設特色主題

而文章開首提到，兩地的青年活動在內容上實際相差無幾，甚至筆者更認為本地所舉辦的更具噱頭。以筆者在本月到訪柴灣青年廣場進行實地考察時為例，雖說剛好錯過了大會舉辦的「動漫大本營」之相關活動，但聽說整個活動有過千人次到訪會場。至於到訪當天，廣場正舉行另一項名為「街舞訓練營」的青年活動，會場當日亦是座無虛席，在短暫駐足之後已感受到本地青年的活力。

可惜的是，除了舉辦活動的主要場地之外，廣場有十餘層之高，但據筆者目測其他樓層卻是未盡其用。事實上也不難理解，正所謂人各有志，若對動漫或者街舞沒有太大興趣的青年，未必會專程到訪。正如2011年審計署針對青年廣場所撰寫的報告中，有組織建議當局可以參考台灣Y17青年育樂中心，在各個樓層設計具特色的主題，以裨補地理偏遠的缺點，吸引更多青年恒常到訪青年廣場。

可夥商界 銅鑼灣打造青年空間

事實上，Somerset Belt位於新加坡的商業地段，除了令年輕人能夠隨時到訪青年中心，更可讓到訪者在購物區形成消遣娛樂的生活圈，反映出當局對青年發展的重視。環顧青年廣場現址，旁邊盡是住宅用地，彷彿與一般屋邨商場無異。更重要的是，當局欲將青年廣場打造成供青年發展的中央設施，雖然其選址比鄰港鐵站，地理上卻坐落於較偏遠的港島東，遠離普遍青年會消閒購物的地方，附近亦欠缺他們樂見的配套，令廣場猶如飛地一般突兀。

香港地價寸金尺土，要在商業地段覓得一處用地來建立青年空間或許並非易事，筆者建議政府不妨從現有的商場，或者是即將落成的商業項目入手，將商場預留的公共空間或打算增添的文化空間，發展成專屬青年的公共空間。

筆者留意到希慎和華懋計劃在銅鑼灣的商業中心（希慎廣場和鄰近南華會）增添文化元素，期望開發和預留更多的公共空間予社區人士使用，以增加當地人流，而該項目預計將於2026年完工。筆者認為，既然現時已有發展商願意改造一些非商業元素的公共空間時，當局應把握契機考慮與他們合作，並在這些商業項目中引入「青年空間」的主題概念，期望未來在更多的商業地段，讓青年和附近的社區人士享用一至兩層專屬青年的公共空間，提高其使用率以及展示政府重視青年政策的誠意。

讓年輕人 設計規劃公共空間

青年代表着社會的未來，他們同時擁有着嶄新的想法和推動改變的活力。若當局能夠展示一個開放和包容的態度向年輕人釋出誠意，並在實行青年政策時，考慮到不同青年有着不同層次的需求和不同程度的參與，定能助力於他們運用這股活力影響社會，同時實踐年輕人的理想。

而這些理念，往往離不開以「公共空間」作為載體，當局應慎重思考青年空間的選址，以及如何令年輕人有更高層次的參與，從而展示政府對青年的重視和包容。

筆者建議，當局在較為便利的商業地段，建設更多青年空間；而在空間的設計和規劃時，應讓青年以不同程度參與建設；在舉辦青年活動時，將上述宗旨付諸實行和貫徹始終，重視年輕人的多元性，並讓他們作各層次的參與。透過多管齊下向年輕人展示誠意，傳遞願意向他們賦權的信息，讓他們感受和擁有更高層次的話語權和參與度，提升他們對「青年空間」的歸屬感，以及對青年政策的效能感。

柴灣青年廣場位置偏遠，舉辦的活動雖受青年人歡迎，但其他樓層卻是未盡其用。（中通社資料圖片）

撰文 : 游沛翀 MWYO青年辦公室助理研究員
羅祥國 MWYO青年辦公室特別顧問

欄名 : 評論

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