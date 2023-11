理大社會工作碩士 專門照顧「非社工底」 畢業即可申請成為註冊社工

本港不少行業都在搶人才。除金融營商、醫護、教育,社福界都有明顯人才缺口。社會現時對專業註冊社工需求甚殷,正在從事其他行業、非社工專業的你,如果有志成為專業社會工作者,報讀香港理工大學三年兼讀制的社會工作碩士學位課程 (Master of Social Work, MSW),在完成修讀課程後即可向香港社會工作者註冊局申請成為註冊社工,為未來開闢更廣闊的職途。



成為「反思性」社工 更能發揮專業才能



社會工作碩士課程署理課程主任列小慧博士表示,課程專門為非以社會工作為本科、並在不同領域具備工作經驗的人士而設,讓他們成為一個專業的社會工作者。此課程除了讓學生掌握社會工作專業知識、技巧和實務能力,建立穩固的專業價值,更強調加強學生的反思能力,使他們對服務對象的需要和處境有深刻的了解,成為一個情理兼備,充滿助人熱忱的專業社會工作者。

▲ 理大社會工作碩士課程增強學生的反思能力,培養學生成為情理兼備的專業社工。

列博士表示,由於課程主要為非社工本科的人士報讀,課程會提供廣泛的教學及訓練,幫助學生建立更鞏固的社會科學知識基礎(如哲學、社會學、心理學及社會政策等多個知識範疇)。課程同時亦提供多種不同領域的選修課程如社會發展理論與實踐 (Theories and Practices of Social Development)、綜合護理及社區照顧 (Integrated Health and Social Care)及敘事治療(Narrative Therapy)等等,讓學生在基礎社會工作知識和技巧等實務範疇之外對不同層面的理論、知識和介入手法有更進一步的認識和了解。

課程不僅重視知識理論和技巧的傳授,更強調理論與實踐的結合。學生需要於三年課程中在兩個不同類型的機構內完成兩次實習,將課堂所學應用於實務工作當中,並由經驗豐富及合乎資歷的專業社工督導老師指導,以確保學生的表現達至專業水平。

▲ 三年制兼讀的社會工作碩士課程中,為學生提供專業知識和技巧訓練的同時,亦幫助學生建立更鞏固的社會科學知識基礎(如哲學、社會學、心理學及社會政策等)。

學生改變人生路向 所學強化事業



課程歡迎不同行業人士報讀。列博士分享課程改變了學生的人生路向,其中一位畢業生表示:「MSW的課程在強調專業的同時,也重視前線及基層的服務體驗,令我體會一份工作,也可以充滿溫暖及人性化,對我來說,這不單止是一份工作, 她更是我的人生,專業及個人的成就。」亦有在職老師在修課這課程時運用所學的專業知識和技巧在學生身上,這不僅讓他對自己的學生多了一份理解,更找到不同有效的方法應對學生的需要和困難。

▲ 理工大學的社工碩士課程歡迎本地或非本地的不同行業人士入讀。

學生來自五湖四海 報讀有甚麼「貼士」?



列博士表示報讀課程人士來自不同行業及背景,以社會服務、教育、與人文學科有關的行業為主。她坦言由於社工是「以人為本」的工作,對心理學、社會學、輔導,以及社會政策有認識的人士會相對有優勢。但更重要的是對社會服務和助人的熱忱,所以即使報讀人士來自不同背景和行業,如果他們有義務工作經驗,可以透過面試表達他們對於社會工作專業和助人的熱忱及入讀的準備。



設三大獎學金、學費資助及減免 減輕負擔



理大的社會工作碩士課程每年收生約50至60人。三年課程,本地生學費合共31.5萬元(港元),非本地生學費合共34.68萬元。課程提供了三大「學費支持」,減輕學生負擔。

這個課程是全港唯一一個獲大學教育資助委員會(教資會,UGC)納入「指定研究院修課課程獎學金計劃」的社會工作課程讓本地學生申請,申請成功可獲上限港幣12萬元學費資助(2024/25學 年,名額為6名)。

另外,理大的應用社會科學系,亦設有入學獎學金,金額介乎1萬至8萬,嘉許在學術或非學術領域上取得優異成績的新生;學生如有需要,亦可透過政府的「擴展的免入息審查貸款計劃」(ENLS),申請學費貸款。

▲ 碩士課程所屬的應用社會科學系,亦設有入學獎學金,嘉許在學術或非學術領域上取得優異成績的新生。

理工大學應用社會科學系社會工作碩士學位課程

(2024/25學年 2024年9月入讀)

更多內容及報名連結:https://www.polyu.edu.hk/apss/study/taught-postgraduate-programmes/master-of-social-work/



(特約)