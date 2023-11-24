源自瑞典的生活理念，以平衡為核心，從建築規劃到室內設計，一切恰到好處，完美結合實用性及品味，平衡實際需要和舒適度，打造一個能夠滿足全面需求的生活環境。

▲ 模擬效果圖ᴬ

中密度住宅 稀有愜意生活



朗然鄰近觀塘安達臣道，矗立於近海拔200米高¹的前石礦場發展區，以中密度住宅規劃發展。朗然位處整個發展區核心地帶，四周配套設施近在咫尺²。同時，項目毗鄰九龍東CBD2及港島東CBD，消閒娛樂，生活配套應有盡有²。

▲ 飛鵝山及附近山峰ᴮ

玩樂空間 動靜共融



獨立住客會所連戶外園林設施面積近1.7萬平方呎³，為鄰里建立交流空間，打造快樂社區。會所配套多元，有健身室³、閱讀區³、多用途室³及兒童遊樂室³，動靜皆宜，小朋友與成人各有活動空間，盡情放鬆身心。

▲ 兒童遊樂室設計概念圖ᶜ

▲ 公共空間設計概念圖ᶜ

▲ 健身室設計概念圖ᶜ

用心建築 實用設計



朗然共2幢14層高（包括地庫，不包括天台及上層天台）住宅大樓，提供422個住宅單位，約8成為兩房單位，其餘為一房及三房單位，實用面積由303至658平方呎⁴。

單位格局方正實用，設露台及工作平台⁵，部份單位露台採用落地玻璃趟門設計⁶，增加室內採光，同時將室外景致延伸入屋。

單位設齊備家電，廚房採用高級爐具品牌，配備煤氣煮食爐及抽油煙機⁶，浴室選用優質衛浴配套⁶，設備一應俱全。

▲ 相片ᴰ

▲ 相片ᴰ

匠心打造 內外兼具



朗然由王董建築師事務有限公司⁷精心設計，事務所連續多年獲得世界知名獎項，信心保證。

▲ 圖為王董建築師事務有限公司執行董事蘇晴太平紳士。

發展項目：朗然｜區域：觀塘(北部)｜發展項目的街道名稱及門牌號數：安禧街18號*｜賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址#: https://hemmaamber.hkhs.com｜本廣告／宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及／或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方：香港房屋協會｜賣方的控權公司：不適用｜發展項目的認可人士：柯華雄先生｜發展項目的認可人士以其專業身分擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：王董建築師事務有限公司｜發展項目的承建商：保華建築營造有限公司｜就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所：貝克．麥堅時律師事務所｜已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構：不適用｜已為發展項目的建造提供貸款的其他人：不適用｜盡賣方所知的發展項目的預計關鍵日期：2025年12月31日。（「關鍵日期」指批地文件的條件就發展項目而獲符合的日期。預計關鍵日期是受到買賣合約所允許的任何延期所規限的。）｜本廣告之內容由賣方或在賣方的同意下發布。｜賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解發展項目的資料。｜# 載有售樓說明書、價單、成交紀錄冊、銷售安排、公契及鳥瞰照片之電子版本的網址。｜*此臨時門牌號數有待發展項目建成時確認。 | 本廣告更新日期：2023年11月24日

相關名稱僅作宣傳用途，未必會出現於發展項目的公契或其他業權文件內。 | A. 模擬效果圖純屬畫家對發展項目或其相關部分或有關地區或其四周環境之大概外觀之想像，並不作顯示發展項目落成後的實際景觀、位置、外觀、設施、周邊建築物及環境之用。發展項目之景觀、設施、周邊建築物及環境可能並無顯示或作簡化處理。此圖經過電腦修飾處理及並非按照比例繪畫，僅供參考之用。發展項目仍在興建中，發展項目周邊環境、建築物及設施會不時改變。此圖亦未反映可能出現在發展項目外牆之冷氣機、喉管、格柵、氣窗及其他設施。此圖所示的顏色、布局、用料、裝置、裝修物料、設備、燈飾、裝飾物、植物、園藝、設施及其他物件不一定會在日後落成的發展項目或其周邊地區提供或出現，未必構成發展項目一部分。此圖並不反映發展項目落成時的實際外觀或其最終景觀及實際周邊環境、所處位置及/或狀況。發展項目四周將會有其他建成及/或未建成之建築物及/或設施，且發展項目四周的環境、建築物及設施會不時改變。此圖並不構成亦不得詮釋成賣方作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證（不論與景觀是否有關）。賣方建議準買家到發展項目地盤作實地考察，以對該發展地盤、其景觀、周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。 | B. 此相片於2023年7月12日於飛鵝山上空實景拍攝，並經過電腦修飾處理，亦非用作顯示發展項目之最終狀況、景觀、設施、周邊建築物及／或環境，與發展項目無關，僅供參考。相關相片及描述並不構成亦不得詮釋成賣方作出任何明示或隱含之要約、陳述、承諾、保證或合約條款（不論與景觀是否有關）。 | C. 設計概念圖純屬畫家對發展項目或其相關部分或其他地點或設施之大概外觀之想像，並不作顯示發展項目之景觀、設施、周邊建築物及環境之用。有關設計概念圖經過電腦修飾處理及並非按照比例繪畫，僅供參考之用，並不反映會所不同部分之相對大小及位置。發展項目外牆可能設有之冷氣機、喉管、格柵、氣窗等及其他設施均無顯示。設計概念圖不應被視為描繪或顯示發展項目任何部分或其周邊地區或自發展項目任何部分之景觀。發展項目及周邊環境於未來可能改變。設計概念圖顯示之布局、裝置、裝修物料、設備、家具、裝飾、設施、植物、園景及圖中顯示的其他物品並不一定會於發展項目或其周邊地區落成後提供或出現。發展項目設計以相關部門批准為準。賣方保留權利不時更改發展項目及其任何部分之建築圖則及其他圖則設計。賣方亦保留權利對會所設施及其他康樂設施以及其布局、設計、用途、規格及特色作修改或更改，恕不另行通告。會所及設施之命名僅作推廣之用，未必會用於或出現在公契或其他業權文件或文件。會所及設施之資料僅供參考。賣方保留權利不時改動建築圖則（包括但不限於會所之面積、設計、布局及設施）而毋須事先通知任何買家，並以相關政府部門最終批准之圖則為準。會所及設施未必能於發展項目的住宅物業入伙時即時啟用。部分設施及／或服務的使用或操作受制於相關法律、批地文件、公契條款、會所守則及設施的使用守則、相關政府部門發出的同意書或許可証及現場環境狀況，並可能需要額外付費。相關服務之細節及提供亦以管理公司及／或有關服務供應商之安排與決定為準。賣方就此並不作出亦不得被詮釋成作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證（不論是否有關景觀）。賣方建議準買家參閱售樓說明書，以了解發展項目的資料。 | D. 相片於2023年9月27日於發展項目第1B座8樓H單位之無改動示範單位拍攝，並非於發展項目實際單位拍攝，並經電腦修飾處理，僅供參考。由於相片於示範單位完成前拍攝，相片所顯示之狀況與示範單位之實際狀況可能不同。相片所顯示之狀況與單位完成後之實際狀況亦可能不同。示範單位僅作展示相關住宅物業之用，並不構成亦不得詮釋為任何關於發展項目任何住宅物業景觀或發展項目任何部份之外觀之陳述或保證，不論是否可能有展示發展項目任何部份之外牆裝修物料、外在喉管或外觀。發展項目及住宅物業之用料、裝置、裝修物料、設備及家具（如有）的提供以買賣合約之條款及條件為準。賣方保留權利變更、修改和更改發展項目內任何部份或任何住宅物業內的用料、裝置、裝修物料或設備。有關交樓標準之裝置、裝修物料及設備之詳細資料，請參閱售樓說明書。 | 1. 資料來源：安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究—可行性研究行政摘要，https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/prog_s/AndersonRoadQuarry/links/ARQ_ES.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：地理資訊地圖網站，https://www.map.gov.hk/gm/map/（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 2. 發展項目及其周邊的建築物、設施、環境及景觀可能不時改變，本文對有關周邊環境之提述並不反映發展項目的實際外觀、高度、其真實景觀及環境狀況、所處位置或地勢。賣方不就發展項目或其任何部份及其景觀、周邊環境、建築物及設施作出不論明示或隱含之合約條款、要約、承諾、陳述或保證（不論是否有關發展項目的景觀或周邊地區）。 | 3. 會所及設施之命名僅作推廣之用，未必會用於或出現在公契或其他業權文件或文件。會所及設施之資料僅供参考。賣方保留權利不時改動建築圖則（包括但不限於會所之面積、設計、布局及設施）而毋須事先通知任何買家，並以相關政府部門最終批准之圖則為準。會所及設施未必能於發展項目的住宅物業入伙時即時啟用。部分設施及／或服務的使用或操作受制於相關法律、批地文件、公契條款、會所守則及設施的使用守則、相關政府部門發出的同意書或許可証及現場環境狀況，並可能需要額外付費。相關服務之細節及提供亦以管理公司及／或有關服務供應商之安排與決定為準。賣方就此並不作出亦不得被詮釋成作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證（不論是否有關景觀）。賣方建議準買家參閱售樓說明書，以了解發展項目的資料。 | 4. 本宣傳資料中所載的實用面積，均包括露台、工作平台及陽台（如有）的樓面面積。住宅物業的實用面積及構成住宅物業的一部分的範圍內的露台、工作平台及陽台（如有）的樓面面積，是按《一手住宅物業銷售條例》（第621章）第8條計算得出的。其他指明項目的面積 (不計算入實用面積) 是按《一手住宅物業銷售條例》附表2第2部計算得出的。所列之面積以1平方米 = 10.764平方呎換算，並四捨五入至整數平方呎。 | 5. 發展項目仍在興建中，賣方保留權利變更、修改和更改發展項目任何部分的設計、布局、用料、裝置、裝修物料及設備及住宅物業的數目及戶型。賣方建議準買家參閱售樓說明書，以了解發展項目的資料。 | 6. 發展項目及住宅物業之用料、裝置、裝修物料、設備及家具（如有）的提供以買賣合約之條款及條件為準。賣方保留權利變更、修改和更改發展項目內任何部份或任何住宅物業內的用料、裝置、裝修物料或設備。有關交樓標準之裝置、裝修物料及設備之詳細資料，請參閱售樓說明書。 | 7. 資料來源：王董建築師事務有限公司網頁，https://www.wongtung.com/cn/home-2/（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。