【ESG聚焦】華懋集團重視ESG  落實綠色建築與可持續發展

▲ 蔡宏興期望，集團未來繼續與其他志同道合的夥伴合作，為實現碳中和的目標一同出力。

近年社會對可持續發展的期望愈見殷切，環境、社會和管治（ESG）概念備受重視，提倡除了考慮財務表現指標外，也要評核企業的政策和營運模式。作為具社會責任的企業，華懋集團（下稱華懋）視推動ESG及可持續發展為己任，要在發展同時兼顧整體社群及生態環境需要。憑着在落實綠色建築及可持續發展方面的傑出表現，集團獲頒「2022-2023年度特別嘉許企業（項目）- 傑出可持續發展企業」。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團一向恪守三個「P」原則，即「人People、繁榮Prosperity、環境Planet」三者並重的理念。「我們的項目都堅持以人為本，共享繁榮，同時關注環境及生態平衡，從而建構一個更共融、更宜居的社會，為香港作出貢獻。」

身體力行實踐承諾 打造綠色建築環境

集團在香港參與物業發展逾60年，旗下資產組合涵蓋住宅、商業、零售及工業物業，並營運酒店及提供物業管理服務，有責任為可持續發展出一分力，建設更宜居的城市，因此集團一直坐言起行，將三個「P」原則融入到日常營運當中。蔡宏興表示：「建屋應以人為本。深圳現時人均居住面積300平方呎，對比香港現時僅160平方呎，有空間作出改善，因此我們將建屋標準定於200平方呎以上。」

全球每年逾半碳排放來自建築環境，為氣候變化的主要源頭之一。作為本港主要發展商之一，華懋集團固然責無旁貸，積極加強行動，開發、設計和營運能源效率高、低碳的綠色建築。蔡宏興指：「華懋承諾確保所有新的重大建築項目，必須符合綠色和可持續建築認證標準，包括全部新項目最少達到『第二最高級別』的綠色建築認證，如綠建環評BEAM Plus為目標，並在國際的WELL健康建築標準認證計劃中達到銀級或以上。」

應用房地產科技 率先採用「組裝合成」

此外，華懋近年致力推動房地產科技的應用及發展，包括採用「組裝合成」建築法（MiC），減少碳排放，同時減少約65%噪音及65%建築廢料，並縮短建築時間，減低對周邊社區所帶來的滋擾。另外，華懋位於東涌牽引配電站的物業發展項目亦會使用MiC，該地可提供約2,000伙，建築過程亦較安全，為社會創造正面價值。

▲ 華懋與市建局合作之東京街重建項目，為本港首個引入「組裝合成」建築法（MiC）的私人發展項目。

蔡宏興更表示，今年8月集團與廣州建築灣區智造建立了「組裝合成」建築法戰略夥伴，雙方承諾透過共同科技研發、物資採供、資訊交流、技術諮詢等多方面，實現優勢互補，提高建築工程的效率和品質，並致力在2050年達至碳中和的目標。

另一項集團的科技應用例子， 是引入可代替傳統柴油發電機的「淨能櫃」（Enertainer）電池系統，推動工地採用潔淨能源，可減少達8成半或每年最多200噸的二氧化碳排放，相等於200至400架私家車的排放量。淨能櫃率先於安達臣道項目工地使用，是本港首個引入此系統的地產發展商，其後亦會應用到其他發展項目。

首個零碳供冷項目 與中電源動共建低碳城市

在技術創新領域，華懋與中電源動集團於今年2月簽署協議，為如心廣場提供全港首個零碳供冷服務項目，建造全新水冷式空調系統，大幅提高能源效益，從而減低碳排放。系統配以先進的人工智能管理系統「PlantPRO」，自動實時監測及調整運作，為如心廣場提供所需的空調需求。預計新系統較現有系統節省超過5成用電量，相等於每年減少7,000公噸的二氧化碳排放量。

▲ 華懋集團與中電源動合作，為如心廣場提供香港首個零碳供冷服務項目，助香港實現碳中和。

蔡宏興更透露，華懋與中電簽署了新的合作備忘錄，引入更多綠色智能方案；加快營運電氣化步伐，擴大對可再生能源的支持，實現低碳轉型，提升營運能源效益；以及加強與租戶協作，提高他們在節能減碳的意識。這次合作不但能夠發揮雙方的優勢，亦有助打造香港成為低碳智慧型城市。

SBTi認證減碳目標 決策融入可持續發展

企業擁有ESG思維，有助及早評估氣候變化對企業營運的影響，提高應變能力。蔡宏興指出，華懋設立積極的減碳目標CCG 3050+，力求於2030年前將集團的碳排放強度較2020年減少51.8%。此目標已通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）批核，有效將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內，為本港第二間獲得相關批核的地產發展商。

「我們亦於內部成立環境、社會及管治督導委員會，確保將可持續發展概念納入業務決策過程當中；而4個環境、社會及管治小組委員會會負責審視與評估集團在不同可持續發展議題上的措施，包括員工培訓及發展、多元共融、社區投資與參與、碳排放管理、氣候變化適應力及創新科技等，以確保有效性。」蔡宏興說。

華懋並非上市公司，無須按法規出版可持續發展報告；但蔡宏興認為年度可持續發展報告，有助加強與持份者的溝通，提高集團的透明度，讓公眾清楚瞭解華懋在推行可持續發展方面的政策、承諾、進度和成果。

在加強披露的同時，華懋亦參與全球房地產可持續標準（GRESB），與全球的房地產企業就可持續發展作評比，同時辨識集團自身的優劣之處。蔡宏興強調：「期望有更多夥伴加入推動減碳。華懋會本着信念，運用自身的影響力及資源，讓更多持份者加入推動可持續發展，令香港變得更宜居。」

舉辦可持續發展論壇 集思廣益探討淨零未來

早前見證氣候變化帶來更頻密的極端天氣現象，大眾已不可視若無睹，明白到可持續發展人人有責。深知團結的重要性，華懋集團自2019年起舉辦可持續發展論壇，為各界人士提供交流平台，共同為可持續發展的目標而努力，建設更宜居香港。

今屆的「華懋集團 可持續發展論壇2023」於早前圓滿舉行，邀得政府、非牟利組織、學術界、商界代表參與支持，現場和綫上的參與人數逾2,600人，較去年大增逾5成。今年亦獲超過120家機構支持，共同締造共融、淨零社區。

▲ 今屆「華懋集團可持續發展論壇2023」現場和綫上的參與人數逾2,600人，較去年大增逾5成。

聚焦三大重點議題 設展覽介紹

今屆論壇以「為香港開創共融的淨零未來」為主題，圍繞三大重點，包括關愛環境、結合城市發展與可持續策略，以及擁抱多元並建立共融社區。大會並設即時傳譯和廣東話手語翻譯，讓所有人士亦可參與。

要推動可持續發展，年青一代的參與亦不可少。今年論壇特意更加入年輕代表—V'air Hong Kong低碳本地遊發展總監梁珮儀以及香港青年氣候行動委員蕭燕嵐，和與會者分享交流新一代所思所想。兩位均認為跨代、跨界別的溝通及協作非常重要，是次論壇提供一個很好的平台予年青人表達意見，於對談過程亦感受到業界的積極聆聽及重視，對年輕人可起鼓勵作用，期望來年論壇能繼續邀請更多新世代參與。

立即重溫論壇精彩內容：

第一節

關愛環境

第二節

結合城市發展與可持續策略

專題討論

主持人：陸恭蕙教授

https://www.youtube.com/watch?v=T98mOWgMcSo

第三節

擁抱多元並建立共融社區

專題討論

主持人：黃錦星教授

https://www.youtube.com/watch?v=f-MjEjYc1EM&t=3s

（特約）