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小飛俠飛入尖沙咀LCX過聖誕 必影巨型滑雪裝打卡位

副刊版 2023/11/23

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小飛俠阿童木是不少男生的童年回憶，打機一定有玩過。今次阿童木由日本飛到香港，空降海港城LCX與大家一同過聖誕！現場有多個打卡位，更會發售多款限量特別版精品！

1.7 米高滑雪造型阿童木

由即日起至明年1月

...

欄名 : 新鮮熱辣

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