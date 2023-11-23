秋意濃濃，華盛頓附近樹林早已黃紅相映照，踏入十一月，美國朋友最常見的話題定是「感恩節」，猶如中國人的「做冬大過年」，美國人的感恩節也大過年。

有感恩節便必有燒火雞（Turkey），龐然大物足夠全家上下共享，醫生在加國的日子也入鄉隨俗，但是對那硬繃繃火雞肉興趣從來不大，做樣吃幾口，餘下便用來煲粥，化作中國風味。跟美國人朋友談起火雞之際，突然想到她是食素的，便問：「你們吃素的，在感恩節吃甚麼？」

「不要擔心！」她說：「我們有Furkey。」

醫生從未聽過Furkey這東西，原來是Vegan潮物，從植物蛋白加香料製成白肉，再以腐皮扮作雞皮，味道好壞醫生無緣品嘗（也不打算品嘗），但是創意也相當不俗。

其實，中國人素食也變化萬千，甚麼素雞素鵝素魚素燻蹄，入口質感雖有大分別，但有些味道也模仿得近似，惟醫生不明白，既然食素又何必要扮作葷的模樣，是念念不忘食葷的味道，還是只是廚技上挑戰？

進化過程中，人類本來就是Omnivore（雜食動物），當我們還未懂得Domestication（馴化）動物如牛羊或植物如米和大麥時，人類真正是餐搵餐食餐餐清，找到甚麼便吃甚麼，因不知道何時才能再找到食物，故此有血有肉的要吃，植物、昆蟲也要吃。但近代至今不愁飲食時，才有空間去選擇。

無論是因宗教、健康還是信念而決定食素，那Omnivore的本性仍然存在。