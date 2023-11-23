「我想退休一件事，但老公萬萬不能退休！」女友們一坐埋就講老公，彼等都是正考慮或已退休，而大家最擔心的，不是自己退休後的日子點過，皆因女性多細藝兼多朋友，退休同樣忙碌。大家最愁煩的，是老公要退休，打後日子要日對夜對。友人分享其退休老公在家情況：

「一日到黑問早餐食乜？中午食乜？晚餐食乜？」「退休後無秘書隨傳隨到，依家當咗我係秘書！」「毫無細藝睇完報紙睇YouTube」「去街要先為大爺準備飯餸，一退休雙腳就唔識落街搵食」「家中事無大小都吟吟沉沉」「一唔見嘢就大聲開口問，自己唔識搵」「退休前大刀闊斧，退休後買嘢幾蚊雞都格價格餐懵」……我邊聽邊大笑，心裏認定：老公是不能退休的。

台灣早前在社交媒體做了個網上調查，問題是：「你最想要斷捨離的是甚麼？」結果最多女網民答：「老公！」這當然有點說笑成分，但在我認識的人當中，確有不少退休男士為另一半帶來點點壓力而不自知。

在內分泌學領域成就非常顯著的Dr. Gerald Lincoln，提出了「Irritable Male syndrome（IMS，姑且繙譯為「麻煩牢騷男士症候群」）的現象，它是由於男士隨着年齡增長、睪固酮分泌量減少而所導致的緊張、躁動、無精打采或憂鬱狀態，IMS會因退休後無所事事而變得更嚴重。

男士若不想退休後變成Grumpy Old Man（牢騷阿伯）或過着「老人與海的生活」，就得必須在退休前：

一、多發展自己的興趣，培養細藝，防止退休後天天呆在家。

二、建立朋友圈，飲食吹水絕不無聊，保持「要見人」的活動，才能keep到「見得人」的狀態。

三、堅持運動，最好走出去戶外、或出外上運動班，要見陽光要見人。做齊三樣，那就不怕變成被太座想斷捨離的牢騷阿伯了！