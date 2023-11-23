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中美關係「天氣」改善 「大氣候」待回暖

評論 2023/11/23

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今年以來，各界人士對美國經濟前景的展望兩極化。一方面，傳統的投行和私募基金經濟學家，因加息導致資金成本增加，投資活動不再如以前活躍，創投界風聲鶴唳；另一方面，美國國內通脹持續強勁，失業率亦低，反映美國民主黨政府花費2.2萬億美元的《重建美好方案（Build Back Better Act）》的全國中產「保就業」計劃正起了作用。

今年5月前後，香港和其他世界旅遊熱點均曾捲起過一度美國遊客到訪潮。當時有很多穿格仔休閒裇衫、披長曲髮的美國遊客穿梭中環街頭，食北京樓、添好運，目測人數比國內遊客還要多，而且看樣子都是第一次來港旅遊的鄉下人。

美國政府大數上或正「收水」，但更準確的說法可能是改行財政政策（fiscal policy）後，「射水」的方向改為出糧予醫護專業和建築工人等中產群體。他們資本零散，「炒樓不炒股」，過去善於做資本集中「有錢佬大客」生意的投資銀行家，或需大幅改變營銷策略，否則留在舊時代「塘水滾塘魚」，難再吸引到上游的新「水源」流入。

美消費疲態現 還看感恩節聖誕

說到美國「新中產」消費力之強勁帶來通脹，筆者傾向旁敲側擊去預估消費數據，不要等統計數據出來後才做回顧性（retrospective）的分析。以萬聖節為例。傳統上，西方人都會「扮鬼扮馬」，但今年氣氛薄弱，在網絡上廣泛流傳、前所未見的破格全新創意裝扮甚少，甚至上海萬聖節派對的打扮在朋友圈內獲點擊和分享的數量，都要比西方為多。

若美國人連萬聖節都沒心機鑽研新奇打扮，可理解為消費氣氛疲弱，不一定是失業和收入減少，但仍是心很累，想休息，這樣消費料將減少，至少不會繼續急增。這種疲弱氣氛有可能持續到接下來的感恩節和聖誕節，到時如果北美消費增長也是繼續放緩，即使就業和收入仍然強勁，市場人士仍可把消費放緩理解為明確而持續的減息先兆。

近幾個月美國高級官員已多度訪華，在鏡頭前表現恭敬，逗得很多文化人很高興。但根據新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）日前的說法，中美關係在只是此刻的「天氣」改善，但「大氣候」仍未回暖。

以商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪京的行程為例，她的訪問被安排在美國「日韓峰會」之後，後來一路推遲，到原定前往那一周之後的星期日深夜才抵達北京。看電視轉播，可能是因為8月27日台灣郭台銘決定參選，他們想把這都協調好和對外公布後才一次過談，雷蒙多下飛機時隨行的公務人員也是黑口黑面，就像臨時加班了好幾天的樣子。

現在回想，「日韓會盟」的具體內容之一，就是若新興市場一時三刻未能取代中國在環球供應鏈的地位，日本其實仍是「世界工廠」，只要日圓維持低水和能增加工業產出，便能在短期內替代「中國製造」，可以此作為新條件與中國談判。果然，「會盟」後日圓就下跌，近日兌港元一度逼近「5算」，現在港人去日本玩、購物和飲食，其實也是和返深圳相似的價廉物美。

至於各國商界以至中美技術官僚也逐漸有了共識，希望兩大國由準交戰國關係，緩和至「麥當勞Vs肯德基」一類「和而不同」的公開市場競爭關係。泰國副首相帕馬威奈（Don Pramudwinai）說了一句「別要我們在中國和美國之間作出選擇」，也就是普天下老百姓的心聲。

近年市場常憂慮外資撤離，看近日港股中央結算系統（CCASS）的數據，與其說怕美資撤離，不如說現在不少中資和港資根本已都撤離，剩下還每日活躍於市的只剩部分美資。港股表面上每日成交固然多為美資證券行所造，深入去看，股市也只有早市活躍、午市淡靜，其中一大原因可能是因港美時差約12小時，香港正午就是美國凌晨，美國資本一熄機睡覺，港股就不再動了。

港股市場 望外來「水源」激活

而現在香港市場走勢，「第一票」中國，現時已取得全體共識要升市，筆者之前已有文章談及；「第二票」美資，即使看淡中國想「清倉」，也需要升市以便有更好的價格和需求量去沽貨；「第三票」港資，自身雖已無力，但近期幸獲中東「油王」們青睞，也需要有升市來營造良好氣氛，去恭請新玩家進場。所以現時暫可看成是「三票都買大」，配合美國「水源」現時情況，短期內應有較好發展。

但正如中美關係目前的「大氣候」仍差，一時三刻的「良好天氣」能維持多久？現時向好，但明年3月過完年，北京開展新一年政策擬定工作，「百家爭鳴」，倘出現無人見過的新倡議，又再令市場擔憂新變數時，利好勢頭還能否持續，就很難說了。

不少美國人在今年萬聖節都沒心機鑽研新奇打扮，似反映消費疲態現，未來關鍵還看接下來的感恩節和聖誕節市道。（法新社資料圖片）

撰文 : 劉國匡 時事評論員

欄名 : 評論

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