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世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片

行政人員版 2023/11/23

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世界新聞攝影大賽（WPP）早前推出新的AI作品提交指南，表示歡迎參賽者提供AI生成圖片作賽。但由於受到大批新聞攝影師強烈反對，日前WPP宣布修例，禁止參賽者提交AI生成圖片。

反對AI生成圖片作賽的新聞

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欄名 : 科技新知

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