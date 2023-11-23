世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 行政人員版 2023/11/23 分享： 分享： 世界新聞攝影大賽（WPP）早前推出新的AI作品提交指南，表示歡迎參賽者提供AI生成圖片作賽。但由於受到大批新聞攝影師強烈反對，日前WPP宣布修例，禁止參賽者提交AI生成圖片。 反對AI生成圖片作賽的新聞 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 今日 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% 2023/11/22 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 2023/11/22 Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 德法意達共識 同意AI未來監管方向 2023/11/21 德法意達共識 同意AI未來監管方向 馬斯克言論惹禍 美企紛停平台Ｘ落廣告 2023/11/21 馬斯克言論惹禍 美企紛停平台Ｘ落廣告 科技行業 攝影 攝影師 人工智能 創新科技及應用 行業 比賽