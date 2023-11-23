Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 行政人員版 2023/11/23 分享： 分享： 旅遊服務平台Klook早前透過Google Cloud的PaLM 2大型語言模型進行試驗計劃，將其商戶現有的服務描述、貼士等資料繙譯成簡體中文和韓文，取得顯著成效。Klook及Google Cloud ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 今日 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% 2023/11/22 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 2023/11/22 Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 德法意達共識 同意AI未來監管方向 2023/11/21 德法意達共識 同意AI未來監管方向 馬斯克言論惹禍 美企紛停平台Ｘ落廣告 2023/11/21 馬斯克言論惹禍 美企紛停平台Ｘ落廣告 人工智能 科技行業 服務 品牌 Google 機械人 Klook