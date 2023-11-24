GUCCI 籌款紅鞋兒 副刊版 2023/11/24 分享： 分享： 正所謂發財立品，不少企業的超級時裝品牌都會因應社會上的需要，將部分產品的收益用作慈善用途，而適逢「制止暴力侵害婦女行為國際日」將至，原來在意大利，紅色鞋子已成為反對殺害婦女及對婦女施暴的象徵，許多意大 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Louis Vuitton．Nicolas Ghesquiere 續約5年 今日 Louis Vuitton．Nicolas Ghesquiere 續約5年 Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺 2023/11/17 Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺 HERMES 飛馬行空奇幻劇場 2023/11/17 HERMES 飛馬行空奇幻劇場 英國皇室御用 Barbour 40周年別注 2023/11/10 英國皇室御用 Barbour 40周年別注 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 2023/11/03 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 GUCCI 手袋 消費資訊 消費種類