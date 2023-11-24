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GUCCI 籌款紅鞋兒

副刊版 2023/11/24

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正所謂發財立品，不少企業的超級時裝品牌都會因應社會上的需要，將部分產品的收益用作慈善用途，而適逢「制止暴力侵害婦女行為國際日」將至，原來在意大利，紅色鞋子已成為反對殺害婦女及對婦女施暴的象徵，許多意大

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欄名 : Fashion

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