Audemars Piguet 超薄新突破

2018年才面世的Royal Oak皇家橡樹系列Jumbo超薄腕錶，一直是瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的掌上明珠，在今年第三季度品牌更一口氣推出多款新作壯大陣容，錶迷們可要留

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