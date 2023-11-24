Audemars Piguet 超薄新突破 副刊版 2023/11/24 分享： 分享： 2018年才面世的Royal Oak皇家橡樹系列Jumbo超薄腕錶，一直是瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的掌上明珠，在今年第三季度品牌更一口氣推出多款新作壯大陣容，錶迷們可要留 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 BVLGARI Octo腕錶展覽 帶觀眾飛越一世紀 2023/11/17 BVLGARI Octo腕錶展覽 帶觀眾飛越一世紀 PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava 2023/11/10 PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava BREGUET 好事成雙 2023/10/27 BREGUET 好事成雙 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 2023/10/20 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 色戰FRANCK MULLER 2023/10/13 色戰FRANCK MULLER 鐘錶 鐘錶 消費資訊 消費種類