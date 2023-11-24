Louis Vuitton．Nicolas Ghesquiere 續約5年 副刊版 2023/11/24 分享： 分享： 不認不認還須認，這大半年來Louis Vuitton（LV）的焦點都落在新官上任的男裝創作總監Pharrell Williams身上，的確，Pharrell是一位明星、歌手，亦是今天時裝集團認可的多功 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 GUCCI 籌款紅鞋兒 今日 GUCCI 籌款紅鞋兒 Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺 2023/11/17 Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺 HERMES 飛馬行空奇幻劇場 2023/11/17 HERMES 飛馬行空奇幻劇場 英國皇室御用 Barbour 40周年別注 2023/11/10 英國皇室御用 Barbour 40周年別注 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 2023/11/03 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 LOUIS VUITTON 手袋 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類