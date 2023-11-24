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Louis Vuitton．Nicolas Ghesquiere 續約5年

副刊版 2023/11/24

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不認不認還須認，這大半年來Louis Vuitton（LV）的焦點都落在新官上任的男裝創作總監Pharrell Williams身上，的確，Pharrell是一位明星、歌手，亦是今天時裝集團認可的多功

...

欄名 : Fashion

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