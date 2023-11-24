富豪停售汽油車 入門級純電SUV豪華MPV雙雙登場

瑞典汽車品牌巨頭富豪（Volvo）走在前綫，宣布旗下本地銷售產品全面電動化，不再售賣汽油車。早前更引入兩款新車來港揭幕，包括準備投入香港市場的入門級小型SUV EX30，以及剛剛發布的EM90，成為車

...