富豪停售汽油車 入門級純電SUV豪華MPV雙雙登場 副刊版 2023/11/24 分享： 分享： 瑞典汽車品牌巨頭富豪（Volvo）走在前綫，宣布旗下本地銷售產品全面電動化，不再售賣汽油車。早前更引入兩款新車來港揭幕，包括準備投入香港市場的入門級小型SUV EX30，以及剛剛發布的EM90，成為車 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : Car 最新專欄文章 更多 比亞迪深圳總部探秘 BYD SEAL AWD海豹電動車試乘體驗 2023/11/03 比亞迪深圳總部探秘 BYD SEAL AWD海豹電動車試乘體驗 Ferrari香港40周年 Roma Spider開篷跑車強勢登陸 2023/10/27 Ferrari香港40周年 Roma Spider開篷跑車強勢登陸 集大成力作 奧迪Q8 55 TFSI quattro 2019/09/06 集大成力作 奧迪Q8 55 TFSI quattro 實用式豪華 Range Rover Evoque P250 R-Dyn HSE 2019/08/30 實用式豪華 Range Rover Evoque P250 R-Dyn HSE 劍指天下 平治AMG GT 4-Door Coupe 2019/07/26 劍指天下 平治AMG GT 4-Door Coupe 品牌 電動車 富豪 人民幣