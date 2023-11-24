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鴨大哥 九雲居 呇新店 聖誕及開張限時餐飲禮遇

副刊版 2023/11/24

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LIBERTY GROUP旗下鴨大哥、九雲居及呇的最新分店宣布進駐鰂魚涌栢克大廈二樓全層，為慶祝3大分店進駐，集團將延長特選餐飲禮遇。由即日起至11月30日，鴨大哥及九雲居均提供晚市全單8折優惠，讓來

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欄名 : Food

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