鴨大哥 九雲居 呇新店 聖誕及開張限時餐飲禮遇 副刊版 2023/11/24 分享： 分享： LIBERTY GROUP旗下鴨大哥、九雲居及呇的最新分店宣布進駐鰂魚涌栢克大廈二樓全層，為慶祝3大分店進駐，集團將延長特選餐飲禮遇。由即日起至11月30日，鴨大哥及九雲居均提供晚市全單8折優惠，讓來 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 來自英國的三頂帽名廚 DONOVAN進駐銅鑼灣 2023/11/17 來自英國的三頂帽名廚 DONOVAN進駐銅鑼灣 米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單 2023/11/03 米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單 可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 2023/10/27 可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 2023/10/13 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 2023/10/13 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 餐廳 米芝蓮 鰂魚涌 火鍋 肉骨茶