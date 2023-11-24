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小魔鏡

副刊版 2023/11/24

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貌不驚人的荷蘭小商人販賣絲綢布匹，為保證質素，Antonie希望能看到紡織品是幼細工整，費煞思量再加上勞力和天資，他自製小型玻璃片再經多番嘗試和失敗後，終於做出世界第一部手提單鏡顯微鏡（Single Lens Microscope），初時還是工作所需而使用，但很快便成為興趣，甚麼東西都用小魔鏡望一望。

一六七五年五月的一場暴風雨後，窗外積上一灘積水，興之所致便取一滴隔夜雨水來研究，初時只是一片朦朧，細微調校一番後，人類從未見過的微生物世界，第一次出現在Antonie van Leeuwenhoek眼前，小東西有圓形、橢圓形、稜鏡形……各式小東西在水中充滿活力地翻滾移動。Antonie的震撼可想而知，在此刻之前，人類只能在肉眼世界裏見到生物，想不到一滴污水中存在另一世界，Antonie稱牠們為Animalcules（微型生物）。

這一天，改變了Antonie的人生，他對微生物世界日見着迷，由商人漸漸演變成學者，細心把手提顯微鏡下所見所聞詳細畫下來、寫下來，觀察是第一步，好奇心是第二步，任何可取材之處都感興趣，其中包括他個人精液，成為記錄精子是蝌蚪模樣的世上第一人。

可惜，他並非貴族出身，亦沒有在任何大學正式進修，也不懂得拉丁文（當年學界主要語言），第一次嘗試在Royal Society發表微生物世界的文章時，受到非議，直到一六七七年才正式得到接受。

至於這荷蘭小商人的發現如何改變世界，將有待另文分解。

（專欄作家提供）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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