日前欣賞太古「港樂．星夜．交響樂」，近九十分鐘的表演非常高質與精采。當晚澄空一片，在中環海濱星空下席地而坐，邊享輕膳，邊享現場奏樂，甚有意境。是次戶外大型交響音樂會，我早已興奮期待，因今年終於走出疫情霧霾，且香港管弦樂團（港樂）在二○一九年贏得英國著名古典音樂雜誌《留聲機》年度管弦樂團大獎，此獎項向來有古典音樂奧斯卡之稱，港樂是亞洲首個獲此殊榮的樂團，港人值得引以為傲。

第一首曲目是John Williams的《Olympic Fanfare and Theme》，我坐在中央看着台上掛着的亮牌閃着「Swire Symphony Under The Stars」、再望望右邊的霓虹維港、左邊的標誌着香港歷史的一排signature大廈，還有高質的管弦樂襯托着此番美景，不禁想道：「這才是香港應有的氣質！」在這樣的環境裏，聽着首席大提琴家Richard Bamping演奏的《Schindler's List Theme》，我被其琴弦拉到心坎處，首次感受到震盪心靈是甚麼一回事，他連拉到最好的一粒音時也是餘韻無盡的，可見其功力非同凡響。若說Richard Bamping給我最大的觸動，駐團指揮廖國敏就是給我最大的驚喜。鋼琴家廖國敏演奏了非常考功力的《Rhapsody in Blue》後，已令人拍爛手掌，殊不知他再來演奏的一曲竟然是宇多田光的《First Love》！真真始料不及，原來這首流行歌在管弦樂和鋼琴下，可以變成如此大格局的作品！

不能不讚的，是太古這麼多年對港樂的贊助和支持，今年的音樂會添加了一個非常特別的元素——演奏本地電影電視主題曲環節，這是太古和港樂共同構思的點子，盼能提供多元的品味元素，在《上海灘》、《半斤八両》、《滄海一聲笑》的管弦樂下，甚有local flavour的親切感。最後以柴可夫斯基《1812序曲》：終曲及璀璨煙花作結，我回頭看着身後的一萬二千名觀眾，大家臉上無比歡樂和滿足，久違了的香港氣息和氣質，在此看到！