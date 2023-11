日前欣賞太古「港樂.星夜.交響樂」,近九十分鐘的表演非常高質與精采。當晚澄空一片,在中環海濱星空下席地而坐,邊享輕膳,邊享現場奏樂,甚有意境。是次戶外大型交響音樂會,我早已興奮期待,因今年終於走出疫情霧霾,且香港管弦樂團(港樂)在二○一九年贏得英國著名古典音樂雜誌《留聲機》年度管弦樂團大獎,此獎項向來有古典音樂奧斯卡之稱,港樂是亞洲首個獲此殊榮的樂團,港人值得引以為傲。

第一首曲目是John Williams的《Olympic Fanfare and Theme》,我坐在中央看着台上掛着的亮牌閃着「Swire Symphony Under The Stars」、再望望右邊的霓虹維港、左邊的標誌着香港歷史的一排signature大廈,還有高質的管弦樂襯托着此番美景,不禁想道:「這才是香港應有的氣質!」在這樣的環境裏,聽着首席大提琴家Richard Bamping演奏的《Schindler's List Theme》,我被其琴弦拉到心坎處,首次感受到震盪心靈是甚麼一回事,他連拉到最好的一粒音時也是餘韻無盡的,可見其功力非同凡響。若說Richard Bamping給我最大的觸動,駐團指揮廖國敏就是給我最大的驚喜。鋼琴家廖國敏演奏了非常考功力的《Rhapsody in Blue》後,已令人拍爛手掌,殊不知他再來演奏的一曲竟然是宇多田光的《First Love》!真真始料不及,原來這首流行歌在管弦樂和鋼琴下,可以變成如此大格局的作品!

不能不讚的,是太古這麼多年對港樂的贊助和支持,今年的音樂會添加了一個非常特別的元素——演奏本地電影電視主題曲環節,這是太古和港樂共同構思的點子,盼能提供多元的品味元素,在《上海灘》、《半斤八両》、《滄海一聲笑》的管弦樂下,甚有local flavour的親切感。最後以柴可夫斯基《1812序曲》:終曲及璀璨煙花作結,我回頭看着身後的一萬二千名觀眾,大家臉上無比歡樂和滿足,久違了的香港氣息和氣質,在此看到!