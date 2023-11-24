習拜會成果 京重經濟美重政治？

全球期待已久的習拜會終於成事，國家主席習近平上周二至五（14至17日）赴美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）會議，期間於上周三（15日）與美國總統拜登（Joe Biden）會面，兩位元首會面4個多小時。盡管會後沒有發表聯合聲明，但雙方各自發布的新聞稿顯示，雙方達成20多項共識，包括建立人工智能政府間對話；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等筆者關心的問題。盡管如此，外界對習拜會的成果卻反應一般，有指這些共識流於表面，雙方高層仍停留在持續中美關係談判階段而已，對中美之間在經濟、軍事、人權、高新科技等領域上的分歧，以至各國關注的她們對世界安全、國際金融、全球供應鏈等的影響仍未見曙光，令人擔憂。

學者指會晤具成效 各取所需

然而，從國際政治角度分析，有學者認為兩位元首見面有緩和中美近期緊張局面的作用，給外界感覺到中美還是「有偈傾」，並非傳媒所揣測中美雙方已陷入「脫鈎斷鏈」的惡劣勢態。至少兩國政府都深知不妙，雙方關係絕對不容再度惡化，以免影響世界大局。在俄烏戰爭、以巴衝突、台海局勢等持續不穩定下，這一點對於盡快恢復世界和平非常重要。倘若中美關係沒完沒了地惡化下去，會令世界亂上加亂，更不排除第三次世界大戰爆發的可能性。

換個角度從國內政治看，學者則認為習拜會是有一定成效的，至少兩國元首能從會中各取所需。習近平此行的目標很清晰，包括推動中國經濟掛帥。過去幾年全世界共同遭受到新冠疫情、俄烏和以巴戰爭等天災人禍的嚴重衝擊，各國國內外的經濟都大受影響，中國也不能倖免。就此，中央政府不斷推出振興經濟的政策，並積極地去促進其落實。推動國際化、對外開放、招商引資是國家重要的經濟策略。

且看不久之前在上海舉辦的進博會的規模，不少國家的跨國企業都千里迢迢來滬參展。特別值得一提的是，美國半導體巨頭和製造設備大廠包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）、英特爾（Intel）和德州儀器（TI）等亦紛紛參展。雖然在拜登政府限制先進半導體對華出口的情況下，中美對立愈演愈烈，但對於企業而言，中國仍是重要的盈利市場。由此可見，中國龐大的市場對美國（和其他國家）公司極具吸引力，因此美企不惜以行動告訴拜登「生意難撈」、企業需要「搵食賺錢」、工人亦要「出糧」，因此政府不宜把經濟政治化。

習鼓勵美工商翹楚 多來華投資

進博會只是前菜，習近平乘勝再出擊，親身出席APEC，隆而重之地刻意向APEC各成員經濟體傳達「中國歡迎你」的信息。習出席「美國友好團體聯合歡迎晚宴」，會見了300位美國企業主管，包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）董事長艾伯樂（Albert Bourla）等科技界「大咖」，他們都有在中國設廠做生意。習在演講中強調，中美關係的「根基是由人民澆築的」、「大門是由人民打開的」、「故事是由人民書寫的」、「未來是由人民創造的」。宴會中面對一大班美國工商業界翹楚，此番說話的弦外之音呼之欲出，背後信息直截了當、一錘定音，中國市場永遠「中門大開」，而且政府會一直積極鼓勵中美商界合作，歡迎美商及投資者多來中國投資。

至於美國，拜登政府制定政策往往政治先行，例子屢見不鮮。筆者認為由於總統大選在即，習拜會看來又是一場拜登爭取連任的政治秀。估計拜登計劃藉此舉讓選民及支持者知道，他有能力邀請到中國國家主席來美，並當面向他表明美國的立場，美國不支持中美經濟關係「脫鈎斷鏈」，但華府必須優先考慮國家安全、人道立場、持續發展等價值。

至於今年APEC會議本身，其主題訂為「打造強韌、永續未來（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）」，藉此加強各會員經濟體在環境、發展與治理（ESG）方面彼此合作。大會選擇此主題非常巧妙，完全避開了一些有爭拗的地源政治相關的敏感問題，讓會議討論更聚焦、更務實。會議於上周五閉幕，大會發表了《金門宣言》，強調亞太經合組織必須利用技術和經濟進步，繼續釋放地區的巨大潛力和活力，促進經濟增長，應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰；大會對以巴衝突並無達至任何共識。

港拓機遇 鋪路闖國際經濟舞台

APEC大會安排了財政司司長陳茂波坐在習近平左面，此舉似乎另有玄機，一方面它肯定了香港特別行政區與國家的關係，另一方面也反映出香港的國際地位是被全世界（包括主辦國美國）重視的。所以，在這「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢之下，適逢國家正大力推動對外經濟及國際化發展，香港必然機遇處處，工商業各界必須好好把握時機；而政府亦要緊密配合，適當地為業界拆牆鬆綁，在國際經濟大舞台上為業界鋪路搭橋。習主席亦希望美企在商言商，民企盡量避免過分受華府擺佈，減輕營商的阻力。

▲ 國家主席習近平（右）與美國總統拜登（左）在三藩市見面，有緩和中美近期緊張局面的作用，外界感覺到中美還是「有偈傾」，各取所需。（法新社資料圖片）