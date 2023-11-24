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三藩市APEC會議側記

評論 2023/11/24

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上周亞太經合會議（APEC）在三藩市舉行，意外地忙壞了我一位中學同學。事緣該同學的住所就在會議地點Moscone中心旁邊，我曾去過他家，是一座大廈的高層，居高臨下，會議地點附近的街道活動可一覽無遺，連駐紮在Moscone中心天台的保安人員舉動亦看得清清楚楚。國家主席習近平入住的酒店Regis也在不遠處，其出入車隊或其他要來開會的元首車隊的陣勢也在視綫之內，並可觀察到記者也沒有注意到的事情。

三藩市逼遷露宿者洗街 免丟臉

這位同學拿着手機不停拍攝，並即時傳到朋友間的WhatsApp群組。因他住所樓下早被10呎高鐵欄圍着，不能開車進出，所以幾天都只能待在家中觀察與拍攝，便宜了我們。若非他發現附近有人見他形迹可疑，用望遠鏡盯着他，我們或許可從更多角度觀察到今次會議的真況。

三藩市近年來受困於「零元購」，在商店中不問自取的商品，每次只要在950美元以下，根本不會受罰。我相信這反而使當地變得比較安全，既然在商店搬走商品沒有後果，誰還會在街上持槍打劫？除了「零元購」外，三藩市市中心繁華地段成為露宿者地盤，也使人卻步。露宿者中癮君子不少，但對路人的一個重大困擾竟是他們連快餐店的廁所也懶得借用，在街上解決便是。在網上有一個三藩市的Poop Map，行人若發現某處有「人類遺失」，可用手機在網上記錄之。一看這地圖，你可發現不少地區「遺失」處處，在街上走動，隨時踩中地雷。美國人其實也愛面子，如此環境，在國際上如何立足？三藩市市政府平時無甚行動，但這次除了把露宿者暫時逼遷外，還把街道清洗一頓，以免在國際媒體報道下丟人現眼。

朋友發現，元首頻繁路過，但開路車隊的規模大有不同。習主席的車隊氣勢磅礴，但小國的卻是英雄氣短，足見美國政府辦事是以對方國力為基礎，大小有別。此種處事方式亦可見於美國總統拜登（Joe Biden）與習近平開會，地點選在有歷史性的費羅麗莊園，此地在風景區，10分鐘左右路程可到著名民歌歌手Joan Baez住所。

拜登隆重晤習 無暇理會菲總統

菲律賓本屆政府對美國言聽計從，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）會議期間求見拜登，但後者沒空理會，改派次一級的副總統賀錦麗（Kamala Harris）見他，地點卻選在一極寒酸只得幾張椅子的房間，地上還隨便放着一個礙眼的包袱類物體。由此可見，菲律賓就算聽話，美國也不會當她一回事。

在習近平與拜登會面前，拜登在手機找出一張1985年習第一次赴美時以三藩市金門橋為背景的照片。此橋確為三藩市地標，習應有不少回憶。但其實對中國當前更有意義的橋，應是三藩市最繁忙的海灣橋（Bay Bridge）。此橋連接三藩市市中心與屋崙，1989年加州大地震時東邊靠近屋崙與柏克萊那段橋的上層塌了下來，亟需重修。拖延了多年及經歷了多種政治及技術爭拗後，終在2003年動工，建一座新的自錨式懸索橋。原本2至3年左右可建成，但總共用了10年，支出從30億美元變成70億美元。

我有一中學同學是加州理工畢業的地震專家，是此橋的領導工程師，全程參與。據他告知，此橋的鋼鐵結構，是委託上海振華重工（ZPMC）製造的。美國有些人雖然因政治原因不滿用中國鋼鐵，但加州運輸部全球尋覓，除了振華重工外，根本找不到哪個企業有此能力滿足到造橋的技術要求，而且價格質量俱佳，橋建成後，工程師對此等鋼材讚不絕口。

香港知名專欄作家屈穎妍曾有篇文章記載，2013年時奧巴馬在邁亞密的碼頭演說，鼓勵美國人多用美國貨，豈料一陣風吹來，演說現場一幅布被吹開，赫然見到碼頭上的起重機都是振華重工的。由此可見，美國若無中國的輸出，其民生經濟會舉步維艱。

海灣橋靠華輸出鋼鐵 始能重修

習近平的重頭戲之一是對美國商界的演講，此演講反應很好，被認為是中國向美國伸出友誼之手。今年6月16日，習接見微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），也表明「我們始終把希望寄託在美國人民身上」。在這方面，中國做了不少工夫。

京爭美民間友誼 免被政客所騙

1985年習近平訪美時，在愛荷華州的Muscatine鎮一個家庭Dvorchak住了兩晚。當時習是河北正定縣縣委書記，赴美考察農業，並與Dvorchak一家交了朋友。2015年他邀這家庭到華共晉晚餐，此家庭其中一員早在2013年已移民上海，對當地讚不絕口。在他的回憶中，他說習是很真誠的人，並曾對他們說，他認識的美國人，第一批正是他們，他對美國的印象便正是這個善良好客的家庭。我相信他此言非虛，美國人民中，有着十分善良的，與政客不能等同。我在美國讀書工作時，也認識不少這樣的人。習這種認知十分重要，足以影響中國對美的政策。與美國政客針鋒相對，但又爭取美國民間的友誼，讓他們不為美政客所騙，應是當前的國策。

國家主席習近平上周訪美期間，除了習拜會外，另一重頭戲是對美國商界演講，被認為是中國向美國伸出友誼之手。（路透社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

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