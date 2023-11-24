古寺也賣萌 企業「以變應變」求創新

成都有個千年古寺，名為「古大聖慈寺」，始建於西元3世紀至4世紀之間，據傳三藏法師玄奘曾在此受戒並學習佛教經論。傳統的寺廟都是僧侶誦經香客禮佛之地，莊嚴肅穆，但是這個「古大聖慈寺」如今卻被稱為「最萌的寺廟」。

和尚卡通人偶 吸遊客新生代

寺廟位於成都繁華的市中心鬧市區，與太古里購物中心相鄰，廟裏擺放各色可愛的小和尚卡通人偶，吸引了無數遊客到訪，成為網紅拍照打卡地。

傳統的莊嚴肅穆的寺廟已無法吸引新生代的遊客到訪古寺，而多個萌萌的小和尚卡通人偶在寺廟的擺放，卻能滿足新生代喜歡有趣喜歡打卡的心態，遊客們更是自發在寺廟拍照上傳微信朋友圈、微博或者小紅書等過程中為寺廟廣泛宣傳，吸引更多的人群到訪古寺，從而香火鼎盛。

圍繞三大層面 採「系統思維」

千年古寺尚需創新，何況企業？--在這個百年未有之大變局的時代，不管是烽煙四起的全球政治經濟大環境，還是白熱化的市場競爭與跨界顛覆，甚至是ChatGPT等人工智能科技浪潮的呼嘯而至，企業正面臨前所未有的巨大挑戰……而企業惟有以變應變，通過恒常的革新應對內外環境的變化挑戰，方能提升組織效能、增強組織健康、實現組織未來的可持續發展。

那麼，企業變甚麼？如何變？誠如筆者在《組織發展變革：全域思維與實踐》專著中的主張，「以變應變」的思路需要圍繞組織、團隊、個人三個層面採取有計劃的干預舉措，並且需要以「系統思維」引領組織內外的協同：

1）個人層面強調幫助個體的自我認知與自我驅動。例如，通過提升企業領導者的自我意識，從而影響企業的創新文化構建；通過提升員工個體的創新力，從而提升組織的整體創新能力。

2）團隊層面強調團隊動力與團隊發展。例如，成立跨部門的團隊進行創新孵化，引導高效的團隊決議提升創新的決策品質。

3）組織層面則強調組織作為一個整體系統，與外界的相互作用及組織內部各個子系統之間的協同。例如：對外密切關注市場的變化、敏捷創新反覆運算，對內聆聽組織的聲音，系統共創地主動引領變革創新。

協同組織內外 借鑑中醫理念

企業創新的過程中，如果在嘗試解決一個問題的時候，不能進行系統性的思考和協調，常常會帶來另一個更嚴重的問題，甚至導致問題纏繞或者本末倒置。組織作為一個系統的複雜性就在於，既要對外--面對市場的變化，保持與外界的敏銳反應；也有對內--解決不同部門之間的協同。只有在實踐中聚焦局面的同時保持全局思維的宏觀視角，在企業整體目標驅動下，組織中各個關鍵元素或者各個子系統需要相合一致，才能產生整體協同作用。

我們可以借鑑中醫的整體觀念，建立系統觀來看待和解決企業管理的問題。例如：中醫中的「天人相應」強調人與自然的協調的理念；中醫中的「全息論」認為機體的生理平衡與穩定維持，主要依賴於對應五行的五臟之間既相互滋生又相互制約的關係與陰陽平衡。中醫正是通過形成整體觀念、對立統一的理念、人體腑臟經絡等各系統之間，以及人與外界環境之間的統一性的中醫學與哲學，守護中華民族傳承數千年。而組織系統的概念與中醫的理念非常相似，既反映了組織與外界變化的應對，同時也強調組織中各部分平衡協同的全局與整體觀念。

與此道理相通的是，企業在進行創新的過程中，如果單憑戰略創新或者技術創新，往往無法把創新成功落地。應用組織發展的系統觀創新，企業須以戰略規劃為方向、以宗旨使命為基石，設計匹配的組織架構、建立有效的制度體系、持續提升組織能力、加強企業文化建設，並始終以凝心聚力為核心，激發組織成員自我驅動力。這七個關鍵元素雖然各有側重，但是需要構成有機的組合與協同，企業方能達至上下同心同欲，全員推動組織變革與創新。