Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 行政人員版 2023/11/24 分享： 分享： 為追趕OpenAI ChatGPT與微軟Bing Chat，Google持續為旗下AI聊天機械人Bard AI增添新技能。Bard AI日前更新功能，可協助用戶解讀YouTube影片，包括整理內容及歸 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 今日 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 2023/11/23 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 2023/11/23 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% 2023/11/22 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 2023/11/22 Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 創新科技及應用 科技行業 人工智能 Google YouTube 機械人