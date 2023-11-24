企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 行政人員版 2023/11/24 分享： 分享： AI公司Stability AI日前開發一款名為Stable Video Diffusion的AI模型，能夠按照現有圖片的內容生成影片，即把定格的圖片動畫化。 Stability AI表示，Stable ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 今日 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 2023/11/23 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 2023/11/23 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% 2023/11/22 Spotify與Google達協議 Play商店佣金僅4% Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 2023/11/22 Firefox瀏覽YouTube 有網民稱被降速 創新科技及應用 科技行業 人工智能