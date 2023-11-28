長者使用智能手機滲透率高　數碼無障礙助提升銀齡生活質素

香港面臨着人口急速高齡化的情況，根據政府統計處數據，2021年65歲及以上人士佔整體人口的20.5％，預計到2046年將升至36%，而本港的年齡中位數亦從1991年的31.6歲上升至2023年的48.5歲。隨着香港朝着智慧城市的發展不斷前進，再加上疫情使得日常生活更加數碼化，我們必須需要思考如何讓長者跟上時代的步伐，並在數碼世界中享受科技帶來的各種便利。

智能手機是我們日常生活中常用的工具之一，近年來，長者使用手機的普及率也大大提高。根據政府統計處今年5月公布的《主題性住戶統計調查第77號報告書》顯示，截至2022年，有90.7%的65歲及以上人士擁有智能手機，相較於2020年的68.1%有了明顯增長；同時，65歲及以上人士中有60.3%能夠使用個人電腦。香港社會服務聯會總主任（長者）黃婉樺分享：「近年政府致力推廣智慧城市，在日常生活中的大小事項也可以在手機或電腦上處理，出行、醫療、銀行服務也逐漸變得數碼化，長者需要重新學習和適應轉變。如果不同的服務提供者在開發的過程多考慮數碼無障礙，相信長者會更容易感受到科技為生活帶來的便利，不會因為不懂得數碼化而感到被邊緣化。」

社聯調查揭示長者希望改善APP設計

香港社會服務聯會（社聯）關注到日常生活日益數碼化的現象，所以在2021年8月進行了一項調查，了解長者使用手機流動應用程式的情況。黃婉樺分享：「在流動應用程式設計方面，受訪的長者普遍認為仍有改進的空間。長者希望能夠有更多選項來調整字體大小，以便視力開始衰退的長者能夠放大字體，更容易閱讀內容。長者亦希望可以有錄音或將聲音轉換成文字功能，因為他們未必熟悉文字輸入或輸入法。」

她續舉例，提及其中有一位受訪長者分享一個本地網購平台的手機應用程式提供簡易版，使他能夠輕鬆找到所需的物品，並且界面易於操作，這增加了他對使用手機應用程式的信心。另外，受訪長者亦希望在使用應用程式時遇到困難，能夠獲得真人回應，以幫助他們解決問題。「另外，長者普遍記憶力不佳，因此他們更希望能夠使用一次性密碼或短訊驗證碼，而不是記住不同帳戶的密碼，這樣更方便他們使用應用程式。他們亦分享在使用應用程式時會擔心被騙，提供了個人資料或金錢，所以特別重視應用程式能否提供防詐騙設定。」

▲ 「長者使用手機流動應用程式現況」調查發布會中，長者分享他們在使用智能手機的經驗。

黃婉樺續指，近年來的調查表明，長者開始嘗試融入數碼生活，在網絡世界查閱資料、通訊互動、娛樂。長者已經踏出了第一步去學習，並願意使用數碼化的服務。然而，在長者使用流動應用程式和瀏覽網頁的過程中，仍然會遇到各種困難。黃婉樺認為，如果愈來愈多的機構能夠實踐數碼無障礙，這將大大減少長者在網絡世界中遇到的問題。

資訊科技資源中心助NGO實踐數碼無障礙

在香港有不少的非政府組織為市民提供社會福利服務、地區支援，不少長者也可能會使用他們的服務，甚至是藉由這些機構提供的服務學習使用智能手機、不同的應用程式。黃婉樺指，現時的長者中心有很多手機班，教長者使用不同的應用程式，例如疫情期間教長者使用Zoom或其他通訊應用程式，近期更教長者拍攝和剪輯視頻，成為KOL。「長者中心也會隨着時代的發展，提供不同的服務，讓長者學習使用數碼科技產品。」

此外，全港有近170個受社署資助的機構可以申請社會福利發展基金，由於數碼無障礙是申請基金的其中一個考慮因素，所以這些受資助機構在架設網站或系統時，會應用數碼無障礙的概念。黃婉樺表示，社聯設有資訊科技資源中心（ITRC），為非政府組織提供相關的資訊科技（IT）支援，鼓勵他們在建構網站時加入數碼無障礙的概念，讓所有的服務使用者也可以無障礙地在網絡世界得到資訊和服務。「我們在機構提供諮詢時也會參考國際的標準或香港數碼無障礙嘉許計劃內容，例如萬維網聯盟的《無障礙網頁內容指引》及由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）舉辦的數碼無障礙嘉許計劃的得獎標準。」

▲ 香港社會服務聯會總主任（長者）黃婉樺

重視使用者體驗 實踐數碼無障礙

數碼無障礙的理念除了適用於應用智能手機應用程式或瀏覽網頁之外，樂齡科技同樣可以應用。黃婉樺分享，儘管部分醫療、健康監測相關的產品可能會較為專業，但市面上亦有很多應用了數碼無障礙理念的樂齡科技產品。「長者和照顧者學習使用新產品，需要不少時間，因此很多樂齡科技產品的開發商亦會格外重視使用者體驗，當用家是長者和有一定年紀的護老者時，也會精簡界面，方便使用者。」她舉例在賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中有一個輔助喂食機，簡化的按鈕設計方便上肢活動機能有限的人士自行操作。

數碼無障礙的最終目標是讓不同能力和知識水平的用戶都能夠使用相關服務，從而提高生活質量。HKIRC一直致力推動本港數碼無障礙發展，不僅關注殘疾人士的需求，亦察覺到長者的需要。

隨着年齡增長，長者可能面臨視力和聽力退化等問題，令他們使用互聯網和數碼技術帶來了挑戰。例如，許多長者會遇到視力退化的問題，如近視、遠視、白內障等，使他們難以閱讀小字體或辨識低對比度的內容。HKIRC建議一些方便長者措施，例如提供大字體和高對比度的選擇，以滿足長者視力退化的需求。

另外，隨着年齡增長，長者的記憶力和學習能力可能會下降，這可能使他們難以記住複雜的操作步驟。為了幫助長者更輕鬆地尋找所需的信息，HKIRC建議企業簡化網頁和流動應用程式的設計，並提供放大按鈕的選項，以幫助長者更容易閱讀網頁內容。此外，提供視頻字幕可以幫助長者更好地理解視頻內容。這些數碼無障礙措施的目的是讓長者更輕鬆地使用互聯網。

HKIRC鼓勵企業採用數碼無障礙設計，以提供便利並擴大客戶受眾，同時提升企業的正面形象，亦希望將數碼無障礙的受眾擴展至長者，消除長者與網絡之間的數碼鴻溝，讓長者能夠跟上數字化社會的步伐，共建一個包容和友善的數碼環境，讓每個人都能平等地參與並從數字化時代的發展中受益。

（特約）