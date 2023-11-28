交通銀行（香港）「通達理財服務」 個人化財富管理服務 深受客戶信賴

▲ 香港十大傑出青年兼金記控股有限公司主席徐汶緯早前出席「通達理財服務」品牌發布會。

交通銀行(香港)有限公司（下稱「交通銀行(香港)」）作為「您的財富管理銀行」，為個人及企業客戶提供全方位的財富管理服務。其「通達理財服務」以靈活及個人化服務，取得廣大客戶的信賴與肯定，助他們成就人生夢想。

作為專業的理財夥伴，「通達理財服務」的財富管理團隊，一直與客戶並肩同行，透過專業財務策劃平台，提供完善的理財服務，包括個人金融、投資策劃、資產融資、保險、家族資產信託等，照顧客戶人生不同階段之理財需要，締造更多價值。為提供更好的客戶體驗及更優質的服務，交通銀行(香港)亦於策略性網點設立通達理財中心，讓高端客戶可於優雅而舒適的私人環境，輕鬆享用尊貴快捷的銀行服務。

▲ 通達理財中心讓客戶可於優雅而舒適的私人環境，輕鬆享用尊貴快捷的銀行服務。

手機銀行輕鬆理財

隨著科技的發達，如何因應客戶的需要導入數碼科技，推出創新便捷的服務，提升客戶體驗是大勢所趨。配合交通銀行(香港)年輕化經營戰略，「通達理財服務」品牌標識在原有的品牌核心理念基礎上，注入年輕化、數字化、現代化的品牌特徵，客戶可透過手機銀行，隨時隨地輕鬆處理各項財富管理服務，全面體現「通達理財服務」品牌與時並進，讓客戶享受創新科技及貼心服務帶來的嶄新價值。

香港十大傑出青年兼金記控股有限公司主席徐汶緯先生，於2021年開始選用「通達理財服務」。金記餐飲集團旗下品牌包羅萬有，包括金記冰室、麗香園冰室、十三姨酸菜魚、金公館及鍋居等，於本港擁有逾45家餐廳。徐先生說，經濟環境複雜多變，靈活的融資方案對其企業務尤其重要。

▲ 交通銀行(香港)早前假香港故宮文化博物館，舉行全新「通達理財服務」品牌發布會。

靈活融資方案助客戶業務拓展

他憶述，通達理財服務經理為他度身訂造資產融資方案：「有關方案正好配合當時的個人理財及業務拓展計劃，故順理成章建立了伙伴關係。」他又讚揚通達理財服務經理一直以來表現貼心及專業，「除了提供靈活融資服務，他們亦會不時與我分享餐廳行業的趨勢，甚至到我們集團旗下分店用餐並給予反饋。」

徐先生亦欣賞「通達理財服務」與時並進，於理財服務品牌注入年輕化、數字化、現代化的品牌特徵。他舉例，客戶可透過手機銀行作多元化的個人理財，手機應用程式內的「投資專區」、「基金資訊」等功能，亦可助客戶掌握最新市場資訊。

跨境資產配置便捷

配合大灣區的整體發展策略，並隨着港珠澳大橋及高鐵相繼開通，一小時生活圈模式已經成功落實，跨境生活消費及交易是大勢所趨。徐先生亦不時在內地與香港間穿梭，他說手機應用程式滿足兩地客戶查閱內地賬戶資訊、特快跨境轉賬，以及利用信用卡進行跨境繳費等需求。同時，「房達通」跨境物業抵押貸款及「跨境理財通」服務，亦讓他輕鬆處理跨境資產配置。

交通銀行(香港)未來將把握香港推動智慧城市建設和數字經濟發展的契機，着力金融科技驅動和數字化轉型。「通達理財服務」秉承「通達理財，成就未來」的品牌理念，將不斷通過業務及技術創新，積極拓展多元化的專業個人理財服務，締造親切優越的理財環境，提供更多的理財產品、更好的客戶體驗和更優質的服務。

交通銀行(香港)提供多元化的綜合理財服務，為不同人生階段的客戶帶來「下一站更精彩」推廣計劃，優惠包括：

第一站：網上開戶或升級及登記獎賞

• 理財迎新：享高達港幣7,300元現金獎賞

• 個人戶「高息儲蓄存款」：享高達4%額外儲蓄存款年利率

第二站：配合理財需要，選擇優惠路線

• 外匯交易：享高達港幣12,888元現金獎賞

• 跨境理財通：滙款可享港幣1,000元現金回贈

• 網上定期存款：享有特惠年利率

第三站：與親友分享，成就理財目標

• 理財推薦：享高達港幣2,500元現金獎賞



了解更多: https://www.hk.bankcomm.com/hk/shtml/hk/tw/2004972/2004979/2609866.shtml?channelId=2004972



• 投資涉及風險。有關產品、優惠及服務須受有關條款及細則約束。

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• 人民幣乃受制於匯率風險，以及人民幣現時並非自由兌換的貨幣。透過或由香港銀行進行的人民幣兌換或提供的人民幣服務，須受制於若干有關人民幣的政策或其他限制及相應的有關香港監管要求。有關要求將不時更改而毋須另行通知。

• 理財通業務法規相對嶄新，內地及香港監管機構亦可不時就相關條文及操作規定作出詮釋及修改，因而導致政策及規管風險。

• 借定唔借？還得到先好借！

• 上述服務及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向交通銀行(香港)有限公司職員查詢。

(特約)