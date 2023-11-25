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100隻獨一無二 迪士尼角色BE@RBRICK登陸海港城

副刊版 2023/11/25

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MEDICOM TOY的BE@RBRICK是不少潮人最愛收藏的玩偶之一，而迪士尼多年來都深得不少大人小朋友的歡心。適逢今年是迪士尼100周年，海港城就將兩大巨頭串連一起，與MEDICOM TOY合作，

...

欄名 : 新鮮熱辣

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