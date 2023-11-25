發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力

【高息困局】政府於10月底的《施政報告》中宣布減辣，為第四季樓市重新注入生氣，一手成交量率先彈升，而部分二手屋苑交投亦見回穩，但息口因素依然困擾樓市，在買家入市態度仍較審慎下，發展商仍繼續以貼市價出擊

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