發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 【高息困局】政府於10月底的《施政報告》中宣布減辣，為第四季樓市重新注入生氣，一手成交量率先彈升，而部分二手屋苑交投亦見回穩，但息口因素依然困擾樓市，在買家入市態度仍較審慎下，發展商仍繼續以貼市價出擊 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 你可能感興趣 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 01:00 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 01:00 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 01:00 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 最新專欄文章 更多 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 施政報告 印花稅 股票 銀行 一手市場 加息