專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 新一份《施政報告》公布，把合資格外來人才置業需繳交的雙辣稅--買家印花稅（BSD）及新住宅從價印花稅（NRSD），採取先免後徵，令不少專才入市個案及查詢量按月增加逾一成，戶型亦普遍以2房至3房為主。 其 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 你可能感興趣 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 01:00 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 01:00 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 01:00 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 最新專欄文章 更多 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 施政報告 印花稅 放盤 二手市場 九龍站 凱旋門 擎天半島 逸瓏灣 香島 峻峰花園