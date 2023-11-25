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專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍

置業家居 2023/11/25

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新一份《施政報告》公布，把合資格外來人才置業需繳交的雙辣稅--買家印花稅（BSD）及新住宅從價印花稅（NRSD），採取先免後徵，令不少專才入市個案及查詢量按月增加逾一成，戶型亦普遍以2房至3房為主。

...

欄名 : 封面故事

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