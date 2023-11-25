額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場

額外印花稅（SSD）捆綁年期由3年縮減至兩年，為新一份《施政報告》重要的減辣措施之一。雖然現時傳統屋苑及半新盤均有新增此類兩年鬆綁貨放盤，惟叫價水平普遍進取，故成交量不多，亦全數蝕讓。

其中，屯門及將軍

...