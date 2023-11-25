額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 額外印花稅（SSD）捆綁年期由3年縮減至兩年，為新一份《施政報告》重要的減辣措施之一。雖然現時傳統屋苑及半新盤均有新增此類兩年鬆綁貨放盤，惟叫價水平普遍進取，故成交量不多，亦全數蝕讓。 其中，屯門及將軍 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 你可能感興趣 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 01:00 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 01:00 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 01:00 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 最新專欄文章 更多 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 施政報告 印花稅 港滙 放盤 二手市場 SSD 叠茵庭 SEA TO SKY 新都城 御海灣