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額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場

置業家居 2023/11/25

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額外印花稅（SSD）捆綁年期由3年縮減至兩年，為新一份《施政報告》重要的減辣措施之一。雖然現時傳統屋苑及半新盤均有新增此類兩年鬆綁貨放盤，惟叫價水平普遍進取，故成交量不多，亦全數蝕讓。

其中，屯門及將軍

...

欄名 : 封面故事

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