10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津

新一份《施政報告》推出多項減辣措施，帶動多個傳統屋苑交投價量齊升。本刊統計10大屋苑的交投量及平均呎價，發現《施政報告》公布後翌日（10月26日）至本周三（11月22日）接近一個月內，合共已錄121宗

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