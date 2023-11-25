10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 新一份《施政報告》推出多項減辣措施，帶動多個傳統屋苑交投價量齊升。本刊統計10大屋苑的交投量及平均呎價，發現《施政報告》公布後翌日（10月26日）至本周三（11月22日）接近一個月內，合共已錄121宗 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 你可能感興趣 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 01:00 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 01:00 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 01:00 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 最新專欄文章 更多 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 施政報告 放盤 銀行 黃埔花園 二手市場