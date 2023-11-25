新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎

除部分二手屋苑成交量向好，一手表現亦同步回急，若由政府於10月25日宣布減辣起計算，截至本月22日（周三），已錄約465宗一手交投，相比減辣前約一個月（即9月25日至10月24日），當時只錄約227宗

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