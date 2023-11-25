新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 除部分二手屋苑成交量向好，一手表現亦同步回急，若由政府於10月25日宣布減辣起計算，截至本月22日（周三），已錄約465宗一手交投，相比減辣前約一個月（即9月25日至10月24日），當時只錄約227宗 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 你可能感興趣 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 01:00 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 01:00 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 01:00 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 最新專欄文章 更多 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 今日 「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 施政報告 港滙 豪宅 一手市場 維港滙II 天璽 御海灣 YOHO WEST 曉柏峰