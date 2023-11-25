「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉

政府於10月25日公新一份《施政報告》，並對3項辣稅進行寬減，而專才須繳的雙辣稅，更改動為先免後徵，在減辣迎來滿月之餘，新盤及二手交投量均向好，但樓價仍要時間恢復，短期將呈窄幅上落。

樓市於減辣後重現活

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