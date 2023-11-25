「減辣」滿月入市氣氛回升 惟高息拖累 樓價難逆轉 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 政府於10月25日公新一份《施政報告》，並對3項辣稅進行寬減，而專才須繳的雙辣稅，更改動為先免後徵，在減辣迎來滿月之餘，新盤及二手交投量均向好，但樓價仍要時間恢復，短期將呈窄幅上落。 樓市於減辣後重現活 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 你可能感興趣 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 01:00 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 01:00 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 01:00 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 最新專欄文章 更多 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 今日 新盤銷情表現向好 惟發展商開價依然審慎 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 今日 10大屋苑交投價量齊升 映灣園3房戶多人問津 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 今日 額外印花稅減至兩年 新增「鬆綁貨」全數蝕讓離場 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 今日 專才成樓市生力軍 九龍站睇樓量按月增3倍 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 今日 發展商加快推盤步伐 連串優惠抗「息魔」增叫座力 施政報告 印花稅 二手市場 加息