天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 置業家居 2023/11/25 分享： 分享： 新地發展的天水圍YOHO WEST，於周一（20日）公布首張價單，為政府上月減辣後，發展規模最大的新盤，首批涉280伙，折實呎價由$1萬起，屬同區新盤3年半以來最平，折實價由$299.96萬起，較區內 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 2023/11/11 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 2023/11/11 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 何文田譽林首推30伙 開放式折實$529.7萬入場 2023/11/04 何文田譽林首推30伙 開放式折實$529.7萬入場 屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起 2023/11/04 屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 2023/10/28 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起