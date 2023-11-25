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天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起

置業家居 2023/11/25

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新地發展的天水圍YOHO WEST，於周一（20日）公布首張價單，為政府上月減辣後，發展規模最大的新盤，首批涉280伙，折實呎價由$1萬起，屬同區新盤3年半以來最平，折實價由$299.96萬起，較區內

...

欄名 : 新盤速遞

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