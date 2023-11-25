專才入市成樓市生力軍

20年前，香港經歷亞洲金融風暴、科網股爆破後，再遇上SARS疫情，樓市疲弱不振。直至內地開放「自由行」，刺激本地經濟好轉，成為當年樓市轉勢的一大背景因素。近日樓市成交淡靜，但一些生力軍入市個案開始出現，他們日後帶來的需求，可能會是樓市轉勢的主力。

「先免後徵」刺激提早入市

回看10月底施政報告發表後，市場陸續出現「專才入市買樓」的報道。此處「專才」指由各個人才入境計劃取得簽證留港工作人士。過去如果他們有意置業自用，也會因為未獲永久居留身份，置業時要付樓價總共30%印花稅。結果是即使他們工作穩定、收入良好，也罕見買樓自住。但在施政報告後，他們如在港置業，印花稅「先免後徵」，會先等同永久居民身份計稅，稅率上限4.25%；萬一他們最終未獲永居身份，港府才會追收差額。結果是市場近日陸續出現此些尚未是永久居民的買家，提早入市的個案。

估計此些最近買樓的專才，大都已經來港一段時間，有穩定工作，並且決定長期留港的人士。稅收的改變，令他們不必先支付大筆稅費，直接刺激了他們提早入市。至於去年底新推出的高端人才通行證計劃（高才通），雖然申請反應踴躍，首10個月共收到超過50,000宗申請，當中約39,000宗獲批，但估計其對樓市的影響尚未顯現。

「高才通」影響料稍後顯現

原因在於，高才通計劃只需符合最基本的申請要求（之前一年收入逾$250萬港元，於指定184家大學畢業，過去5年中有並有3年工作經驗），便可取得2年入境簽證，到埗之後可慢慢找工作。在此計劃下入境人士即使已經找到適合工作，他們當中的大部分應該尚未有3個月以上的入息證明。他們即使對未來在香港發展有十足信心，暫時也難以申請按揭。

理論上高才通等計劃沒有限定申請人的國籍，但官方統計，大部分申請人都有中國背景。此些計劃受歡迎，反映無論是香港永久居民的身份，抑或發展機會，對他們都有一定吸引力。隨時間過去，當此批新來港高才找到工作、有穩定入息證明後，他們的購買力料會逐步釋放，可能會成為未來穩定樓價的生力軍。

▲ 置業印花稅實施「先免後徵」，令外來專才入市成本大減，近日市場頻錄這類成交個案。