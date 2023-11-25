高瞻遠矚破迷失 港不虞重蹈日本覆轍

最近，香港不斷在海外展開旅遊推廣活動，但身邊的朋友和熟人告訴我，來香港的外國人情況已與過往明顯不同。例如以前經常來香港的德國人，現在改變了目的地，更喜歡轉而前往韓國和日本等其他地方。另外，住在筆者附近消費能力較高的日本人，雖然涉足深圳的高科技行業，卻表示已經有4年沒有來香港了……

這樣的情況，難免導致香港的外國遊客數量減少，而背後原因確實很多。疫後外國人的訪港需求持續低迷，除了受到美國高息和通脹持續、港幣偏強等因素影響外，亦伴隨着中國經濟增長、香港在內地客心目中的城市地位相對下降，而旅客的消費口味也大幅轉變，令購物狂潮消退。加上內地的服務和商品滿意度不斷提高，以及香港尚未完全扭轉過往社會動盪產生的負面印象影響，畢竟復甦受損的品牌形象需要相當長的時間修復；事實上，這類負面變化，也是較難抵抗的更大地緣政治或宏觀經濟趨勢的一部分。

服務業冷 宜拓高附加值製造業

正因如此，香港政府為刺激消費並促進經濟活力，推出夜繽紛等一系列措施，但對吸引外來旅客而言，成效並不明顯。與這些措施的初衷相反，香港居民利用較長的假期前往深圳、曼谷和日本等地旅遊，而內地客如今已經能夠在國內以較低成本獲得相當的產品，自然減少在香港大手購物。

換句話說，刺激夜經濟等短期措施是遠遠不足夠的；同時採取中長期視角的策略方法至關重要，必須認真分析並整合現有優勢，建立強大生態系統和國際化平台，才能有效推動香港經濟加速復甦。

筆者自少年時第一次家庭旅行到港，一直是香港的忠實粉絲，除了美食美景，最喜愛李小龍和許冠文兄弟的電影，最重要的是，我的妻子是來自香港的。盡管目前我對香港的評價可能比較負面，但需要強調的是，我對香港的愛與香港市民並無二致。

平心而論，香港經濟仍主要依賴服務業，受全球經濟影響大，波動亦相當大；而在外國人眼中，香港如果對中國經濟依賴過度，恐怕會令將來的前景變得不透明。所以，為了減少外部環境的不確定性風險，香港是時候發展高附加值的製造業和構建有競爭力的平台了！

香港自1990年代開始，輕工業主導的製造業逐漸式微，取而代之的是轉向以服務為主的經濟；特別是隨着中國經濟的迅速增長，金融、房地產、專業服務、物流等行業取得顯著進展。據世界銀行的數據，到2022年，香港的人均GDP購買力平價在全球排名第16位，超過了之前殖民統治者英國（排名第31位）和日本（排名第42位）。然而，現在推動這種發展的主要力量是第三產業，佔GDP的90%以上。但服務業發展如今遇到嚴峻挑戰，尤其隨着內地服務質量的迅速提升，使香港餐飲零售和休閒等行業面臨愈來愈激烈的競爭。

可吸外資 製造最尖端醫療設備

至於市民關注的房地產行業，由於經濟疲軟，利率上升等因素而受到嚴重打擊，樓價反覆下跌，以日本當年的迷失歷程看，未來展望並不十分樂觀。物流和金融方面，由於免關稅條件或離岸稅收制度而受益，仍然保持其優勢，然而這些行業也將受到中國未來發展的顯著影響。舉例而言，自去年以來，由於中國企業集資需求大減和籌集地點轉變等原因，香港市場上透過IPO籌集資金的金額急劇減少。實質上，香港經濟的很大一部分都暴露於外部環境的風險之中，特別是地緣政治以及中國宏觀經濟走勢。

故此，未來香港經濟的穩定發展，迫切需要發展和推動以香港優勢為基礎的高附加價值產業的培育和出口。特首李家超在2023年施政報告中，提出全力發展香港成為國際創科中心，在創科及工業方面亦有七項重點政策上馬，特首在一個論壇上亦強調，「香港將轉變其產業結構，使創新和技術成為經濟的關鍵驅動力。」對於這一點，筆者強烈認同。

香港作為大灣區的中心地，在信息技術（I&T）和數字轉型的領域相對具有較高優勢。因此，通過吸引來自境外的先進醫療設備製造商並進行合作開發，有可能在全球製造最尖端的醫療設備。換句話說，這是一種類似新加坡模式的醫療設備發展版本。

新加坡於2000年開始努力吸引和培育與生物製藥相關的製造公司，近年已成為該國的重要產業之一。因此，新加坡的GDP中製造業的比例高達21.5%，而生物製藥的生產值，在製造業中排名第三，達到約160億新加坡元（據2020年統計）。這對香港來說是一個高度相關的例子，值得認真借鑑。。

例如，就失智症而言，有一些程式化的醫療設備可以透過人工智能分析由視綫追蹤感應器、壓力感應器、腦部CT影像等獲得的信息，能檢測個別早期病理。阿茲海默症即老人癡呆症，佔了失智症病例的一半以上，如果在輕度認知障礙早期階段採取適當措施，有些個體可以恢復到正常狀態。因此，社會實施同推廣這類醫療設備是非常需要，照顧輔助方面的機器人技術亦是如此。

港近水樓台 發掘內地龐大市場

香港保持着堅固而有效的知識產權保護體系，讓外資能夠安心進入，同時擁有在個別預防醫療方面不可或缺的先進技術，例如人工智能解析，並擁有靈活的行政體制，能夠實現快速的社會實施。香港的條件與新加坡的成功相似。

此外，香港可以充分利用大灣區地區價值鏈的優勢，並發掘中國內地龐大市場的潛力。近水樓台先得月，這些舉措對於香港在長期內培育先進且以增長為導向的行業、確保經濟多元化至關重要；特別是在新領域的創新和技術，吸引國內外投資方面發揮關鍵作用。

宜推中長期對策 發掘復甦潛力

作為在長達30年的長期蕭條中的日本一分子，我仍然堅信正經歷輕微下滑的香港經濟有很大的復甦潛力。

只要充分發揮現有優勢，當局高瞻遠矚應對當前的經濟挑戰，香港前景仍然看俏。關鍵在於不能滿足於短期措施，還要制定中長期和可持續發展的計劃，包括同時投資於新的增長領域，以確保本地企業的穩定性，並吸引來自本地和外國的新投資，包括通過積極參與技術創新和先進醫療等領域，那麼香港完全有條件保持國際競爭力，避免重蹈當年日本迷失30年的覆轍，迎接新經濟發展的浪潮。

▲ 特首李家超表示，香港將轉變其產業結構，使創新和技術成為經濟的關鍵驅動力。（資料圖片）