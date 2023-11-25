五光十色的12．10

筆者雖然經常與業界、議員和官員打交道，但也有一班朋友跟科創圈子毫不相干。他們通常只關注手頭上的工作或生意，對政治不聞不問，對科技漠不關心，對政府施政更屬一知半解。所謂「鹹魚青菜，各有所好」，每逢筆者見到他們，總要收起宣揚科創的熱情，跟他們講飲講食，講旅遊講搵錢，就像很多香港人一樣。

H先生便是其中一位。日前筆者到老朋友經營的茶餐廳探望，順便肆意品嘗絲襪奶茶、西多士等港式美食。閒談間，他提到社區設施老化、附近衞生黑點和小巴班次不足的問題。筆者覺得並非一時三刻可以解決，建議他在12月10日第七屆區議會選舉後跟新任區議員商量，又鼓勵他履行公民責任，動員全家人踴躍投票。

豈料H先生擺出一副「闊佬懶理」的模樣道：「選舉關我咩事？舖頭大把嘢做。」又說選舉經常有，不明白為何今次特別重要。

區議會選舉 由治及興最後拼圖

可能當時攝入太多咖啡因和卡路里，筆者驟然鼓起勇氣，決意講清楚大是大非。筆者解釋道，自2021年完善選舉制度以來，政府已先後成功舉行了選舉委員會界別分組、立法會及行政長官選舉。第七屆區議會選舉是香港開啟治理新篇章，進入由治及興新階段的最後一塊拼圖。區議會選舉完成後，服務市民的管治班子和兩級議會的議員將全部到齊，香港定可全面準確貫徹「一國兩制」原則，實現良政善治。

筆者還即時用手機找出以往撰寫的文章，讓他了解政府發布完善地區治理建議方案的來龍去脈。

H先生見筆者一邊食炸雞翼，一邊依然能夠旁徵博引，出口成章，對他「曉以大義」，不免有點畏怯。鄰桌的街坊插口道，以往也試過找區議員幫忙，可惜並非每一位都認真看待地區事務，有些甚至一心「搞事」，於是覺得選區議員「無乜用」。

筆者繼續耐心解說道，第六屆區議會自2020年開屆以來，部分區議員為宣揚個人政治理念，公然騎劫會議，煽動對立，助長黑暴，令原本應為社區服務的區議會變成政治吵鬧的「鬥獸場」。但凡有利民生的地區建設和事務，反對派都要肆意阻撓，惡意推倒，嚴重損害市民福祉。

後來當局藉港區國安法撥亂反正，引發大量民選區議員辭職及被裁定其宣誓無效個案。至今479個議席中有超過300席懸空，多個區議會無法正常運作。故此過去幾年間，市民一面有感不少區議員荒廢實事，一面受社區問題困擾又求助無門。

回復原有定位 地區服務更貼地

這種情況即將迎來轉機，新的區議會將由民政事務專員擔任主席，回復其非政權性區域諮詢組織的定位，並與「關愛隊」及「三會」（即「分區委員會」、「地區撲滅罪行委員會」及「地區防火委員會」）共同協助政府掌握地區脈搏，就當區民生福祉向政府提供意見，讓各政策局和部門能更「貼地」策劃地區服務。

另一街坊聽後也贊同市民要去投票，不過擔心新的區議會變成「清一色」。筆者笑言，優化後的區議會組成方式確保區議員均真誠遵循「愛國者治港」原則。除此以外，區議員的工作本來就毋須強調自身的政治背景或意見。區議員應當回歸初心，以服務市民為志向，以地區諮詢工作為本任。選民應該根據候選人服務社區的經驗和能力投票，而非單看其政治聯繫。其實每一個社區都有不同的需要，新選舉制度之下，地方選區議員是由市民選出，因此更加需要市民參與，以選票表達對未來社區建設和服務的期望。

候選人背景多元 均衡反映利益

H先生問道：「不過我呢區咁多候選人，點揀呢？」筆者掃光最後一件酥皮蛋撻，豎起拇指說，今屆選舉特別之處是具有廣泛代表性，候選人涵蓋多元背景，有長期服務地區的，有為基層和少數族裔爭取權益的，也有科創及其他專業界別的。他們當選後按着各自的專長及對區內的認識履行諮詢職能，一來集思廣益，以其特有經驗審視地區問題，提出專業意見，二來可均衡地反映各個地方行政區的整體利益，這才是真正意義的「五光十色」！

H先生和眾位街坊見筆者分析得頭頭是道，都說新的區議會值得支持，12月10日應該去投票。筆者做完好事特別暢快，於是再吃一碗秘製沙嗲牛肉麵才大功告成。

▲ 今屆區議會選舉具有廣泛代表性，候選人涵蓋多元背景，當選後可按着各自的專長及對區內的認識履行諮詢職能。（資料圖片）