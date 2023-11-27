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緬北雲南邊境

副刊版 2023/11/27

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緬北電話詐騙園區被搗，大批跨境「從業員」被押解還鄉，場面相當震撼，也說明了此前討論《孤注一擲》時，認為電影簡化了社會複雜情況的真貌。有些被抓回中國的人，甚至提出為甚麼自己家庭要花贖金把他們贖回來的投訴，證明整個跨境「就業」的產業鏈，遠非全部為強迫勞動。但令他們自願去做詐騙這件事也是細思極恐。

首先，之所以有大批詐騙犯會返到同一城市等候發落，正因為去的人，好多是同鄉熟人。有些是親友間傳聞，那邊謀生好、搵錢快，不明真相就跟鄉里或家族中人過去。去到之後，又出不了來，留在那裏，反而多多少少可能有錢賺，那就索性留在那兒。另有些，其實明知是做甚麼勾當，但礙於生活，也寧願賭一把。

有朋友識得真的去過園區開工的人，見證了一手生活情況。最引人入勝的，其實不在園區本身，而是整片緬北社會，遠離正式的緬甸軍政府統治，儼如一個獨立小王國。但因為靠近中國雲南西面邊界，加上歷史原因，那裏由幾個軍閥統治的地方，竟然更像一塊中國的飛地。街頭用的是中文，交流也是用中文。以人民幣交易，連政府官方文件都寫漢字，社交媒體用的也是微信。

中緬由於邊界檢查主要只設在公路上關卡，但連綿不絕的山巒接壤，完全可以走上山繞路就去到，這就沒有出國的記錄。事實上，多年來，哪怕電話詐騙未流行之前，邊界兩邊的人就好多過境往來做生意，有些則把下一代送到雲南讀書。

有說此區更早是台灣人做詐騙，那算是第一代，騙的方法原始。現在是結合網絡陷阱，有些則是網上賭博，騙的方式高科技，騙的金額也高得多。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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