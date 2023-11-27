  • 21°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一件粢飯等於兩碗飯

副刊版 2023/11/27

分享：

分享：

周末，相約朋友Rebecca到Karmen家，探訪她兩隻幼貓咪，牠們十分活潑逗趣，貪玩又親人！

由於Kamen家附近開了新式的荳品專門店，Rebecca嚷着要去試馳名的8.6特濃芋泥豆乳和粢飯。她強調：「我想獨自吃一份粢飯再加一杯芋泥豆乳。」

Karmen提醒她：「你不是明年初結婚要減肥嗎？」

「由於粢飯被握緊成一團，米飯的密度很高，一個約有兩碗飯，並有炸油條和榨菜，一份（約二百至三百克）的粢飯總卡路里高達五百二十至七百八十，含兩至三茶匙油。至於芋泥，是芋頭拌入糖和油同煮，而豆乳則比一般豆漿更濃、更重豆味，根據日本農林規格，大豆固體含量百分之八以上即稱為豆乳，而數字愈大，代表濃度愈高，即蛋白質和脂肪含量都會愈高。粗略估算，一杯約有三百卡。即是你選的整份餐，可高達一千零八十卡。」我詳細解釋。

Rebecca說：「一餐半餐該沒甚麼問題吧！」

我給她提議：「一件粢飯差不多兩碗飯，對於你來說應該太多，不如我們柯打兩個粢飯三人食好了。另外桃膠、仙草、寒天、蒟蒻、涼粉這些的卡路里和糖份，比珍珠、白玉、西米等少三分二。不如你的飲品改為桃膠豆乳，這樣，總熱量該比你原本選的少三分一。」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

蜜糖也是糖
2023/11/21
蜜糖也是糖
減脂肪可令經期準時
2023/11/20
減脂肪可令經期準時
選擇植物奶
2023/11/14
選擇植物奶
降膽固醇好幫手
2023/11/13
降膽固醇好幫手
黑朱古力低糖但高脂
2023/11/07
黑朱古力低糖但高脂
減肥 脂肪 熱量

上一篇文章

早睡早起

下一篇文章

遙控熄火的爐具

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？