周末，相約朋友Rebecca到Karmen家，探訪她兩隻幼貓咪，牠們十分活潑逗趣，貪玩又親人！

由於Kamen家附近開了新式的荳品專門店，Rebecca嚷着要去試馳名的8.6特濃芋泥豆乳和粢飯。她強調：「我想獨自吃一份粢飯再加一杯芋泥豆乳。」

Karmen提醒她：「你不是明年初結婚要減肥嗎？」

「由於粢飯被握緊成一團，米飯的密度很高，一個約有兩碗飯，並有炸油條和榨菜，一份（約二百至三百克）的粢飯總卡路里高達五百二十至七百八十，含兩至三茶匙油。至於芋泥，是芋頭拌入糖和油同煮，而豆乳則比一般豆漿更濃、更重豆味，根據日本農林規格，大豆固體含量百分之八以上即稱為豆乳，而數字愈大，代表濃度愈高，即蛋白質和脂肪含量都會愈高。粗略估算，一杯約有三百卡。即是你選的整份餐，可高達一千零八十卡。」我詳細解釋。

Rebecca說：「一餐半餐該沒甚麼問題吧！」

我給她提議：「一件粢飯差不多兩碗飯，對於你來說應該太多，不如我們柯打兩個粢飯三人食好了。另外桃膠、仙草、寒天、蒟蒻、涼粉這些的卡路里和糖份，比珍珠、白玉、西米等少三分二。不如你的飲品改為桃膠豆乳，這樣，總熱量該比你原本選的少三分一。」