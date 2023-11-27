如何經營快樂退休生活？

如何經營一個快樂的退休生活呢？這是個相當實在的問題，因為周邊的老友要不已經退休，要不已在準備退休的路上。我的老友們大部分都是快樂退休人，有些甚至比在職時更快活和精采，我從旁觀察，他們都是一個個活生生的範本。快樂不會從天而降，必須先做好自己那部分。

瑞典心理學教授Dr. Georg Henning及其團隊，專研「Towards an active and happy retirement」（邁向積極又開心的退休生活）這個題目，發現退休後要積極投入三方面才會快樂。這包括：一、Intellectual（知性層面）：即知性上仍不斷有好奇心吸收資訊和知識，至少能保持步伐知道世界發生甚麼事，不脫節和離地。二、Social（社交層面）：保持恒常社交活動，見下人、吹吹水，對預防退休後憂鬱很重要。三、Physical activity（體力活動層面）：要保持體力活躍，最好發掘些能投入而體能又應付到的項目。

一個人無細藝好弊，年輕要拼搏可能不覺，但去到要慢下來的人生階段，若仍找不到能全情投入、樂在其中、滋味無比的事情去做，很容易迷失人生意義，繼而憂鬱。美國作家Wes Moss的著作《You can retire sooner than you think》，提到快樂的退休人，平均有三點六項能驅使自己全情投入的活動或細藝，但不快樂的退休人，平均只有一點九項。若完全沒有，很易憂鬱。

另外，亦有研究發現一個人退休後開心與否，很在乎他把焦點放在哪裏。能着眼於退休有好處者，如做自己想做的事、陪伴侶、陪家人、湊孫等，那就會感到快樂和滿意。相反，若往退休後的壞處想，如再無收入、無權力、無咁威等，則易患退休憂鬱。

退休是個個都要經歷的階段，但有些人退休後加快衰老、奄奄悶悶、黯然無光，有些則愈發年輕、積極活躍、神采飛揚，當中的差異在於用甚麼態度面對和如何經營自己的退休人生。