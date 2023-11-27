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IG全球開放功能 可下載Reels短片

行政人員版 2023/11/27

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社交平台Instagram（IG）6月時推出新功能，允許用戶下載公開帳戶發布的Reels短片，但僅對美國地區用戶開放。IG日前宣布向全球用戶開放該功能，意味任何人都可以對公開帳戶的Reels進行下載。

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欄名 : 科技新知

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