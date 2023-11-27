IG全球開放功能 可下載Reels短片 行政人員版 2023/11/27 分享： 分享： 社交平台Instagram（IG）6月時推出新功能，允許用戶下載公開帳戶發布的Reels短片，但僅對美國地區用戶開放。IG日前宣布向全球用戶開放該功能，意味任何人都可以對公開帳戶的Reels進行下載。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 今日 Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 2023/11/24 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 2023/11/24 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 2023/11/23 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 2023/11/23 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 科技行業 Instagram 社交平台 網上服務